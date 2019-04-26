В Азербайджане зарегистрируют электронные данные о фермерах

26 апреля 2019 14:27 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане создается электронная информационная система, куда, до конца текущего года, должны быть включены данные обо всех фермерах страны.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на заседании Комитета Милли Меджлиса по аграрной политике рассказала заместитель министра сельского хозяйства Ильхама Гадирова.

По словам замминистра, работников сельского хозяйства следует привлечь к использованию электронных ресурсов информационной системы. Замминистра добавила, что Закон “О стимулировании страхования в сельском хозяйстве” принятый в 2002-м году, частично не работает: “В новом законе “Об аграрном страховании” предлагается совместная модель страхования, что будет полезным в решении некоторых вопросов. Такой механизм будет более доступен фермерам”.

Гадимова отметила, после принятия закона, соответствующие государственные структуры определят виды растений, рассматриваемые в качестве предмета страхования: “После вступления в силу закона “Об аграрном страховании”, фермерам будет предоставлена исчерпывающая разъяснительная информация”.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджанские депутаты предложили ужесточить наказание за незаконную вырубку деревьев
Общество 12 сентября 2018 15:23
Муниципалитетам в Азербайджане будут даны новые полномочия
Общество 12 сентября 2018 14:26
В Азербайджане будут повышены требования к импорту и производству продовольственной продукции
Общество 14 октября 2014 13:27
Зарубежные рынки станут доступнее для азербайджанского вина
Бизнес 30 января 2014 08:04
Зарубежные рынки станут доступнее для азербайджанского вина
Бизнес 29 января 2014 15:50
Лента новостей
Очень понравилась публика в Баку - гимнастка из Узбекистана
Общество 15:02
В Национальной арене гимнастики всегда очень хорошая атмосфера – посол Молдовы в Азербайджане (ФОТО)
Общество 14:58
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 25 градусов
Общество 14:58
В Узбекистане освоено свыше $3,5 млрд инвестиций
Бизнес 14:56
Сумма освоенных Узбекистаном иностранных кредитов увеличилась на четверть
Бизнес 14:56
Зал Национальной арены гимнастики в Баку - потрясающий – зритель из Турции
Общество 14:49
Директор Экспертного совета Baku Network принял участие на конференции по международной безопасности в Москве (ФОТО)
Политика 14:45
Мариана Василева о Кубке мира по художественной гимнастике: У нас все получится
Общество 14:44
В Габале прошел Азербайджанский туристический форум (ФОТО)
Путешествия 14:39