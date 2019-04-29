Агентство по развитию МСБ Азербайджана приняло участие в международном саммите

29 апреля 2019 10:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана 24-26 апреля приняли участие в 11-м Международном экономическом саммите стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) в Казани (Татарстан), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство экономики.

Во время мероприятия состоялись обсуждения по расширению торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей между странами членами ОИС и Татарстаном.

В рамках саммита состоялась встреча председателя правления Агентства Орхана Мамедова с министром развития предпринимательства Малайзии, проведен обмен опытом и мнениями по реализации совместных проектов.

Мамедов ознакомился с процессом работы на предприятии по развитию предпринимательства Татарстана.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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