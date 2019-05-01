В Азербайджане продолжаются масштабные работы по строительству и восстановлению дорожной инфраструктуры (ФОТО)

1 мая 2019 15:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с указаниями и поручениям Президента Азербайджана Ильхама Алиева, продолжается успешная работа по строительству и реконструкции, как автомобильных магистралей республиканского значения, так и региональных и сельских дорог. Одна из них автомобильная дорога Худат-Набрань, протяженностью 25 километров.

Как сообщает в среду Trend, со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог, ремонтно-восстановительные работы на дороге Худат-Набрань, представляющей собой отрезок между 49-м 74-м километрами автотрассы республиканского значения Гандоб-Хачмаз-Ялама-Государственная граница с Российской Федерацией проводятся качественно и высокими темпами. Построенная в 1997 году эта дорога, долгие годы не ремонтировалась, в результате чего на некоторых ее участках образовались проседания и повреждения оползневого характера. В настоящее время она восстанавливается в соответствии с третьей технической категорией.

Ожидается, что в итоге улучшится положение жителей 15 населенных пунктов вдоль трассы, а также упростятся грузовые и пассажирские перевозки, в том числе трансграничного характера.

Для завершения работ согласно графику на территории задействовано необходимое количество соответствующей техники.

Напомним, что в церемонии открытия другого участка республиканской автотрассы - дороги Хачмаз-Худат, год назад принял участие Президент Ильхам Алиев.

(Автор: Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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