В Баку стартовал проект «Строй карьеру с нами» (ФОТО)

2 мая 2019 14:52 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Госслужба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и Фонд молодежи Азербайджана дали старт проекту «Строй карьеру с нами», сообщает в четверг Trend со ссылкой на минтруда.

В рамках проекта инструкторы Службы проводят курсы для молодежи.

На первоначальном этапе курсы организованы в Баку – в Центре карьеры и развития молодежи и Сабунчинском центре молодежи, а также в Газахском и Шамкирском районах.

Проект нацелен на интеграцию безработных и подыскивающей работу молодежи в рынок труда. В рамках проекта молодежь будет участвовать в различных семинарах и тренингах.

Курс состоит из нескольких этапов – тренинги по развитию навыков поиска работы, активные методы поиска работы, расширение сети, анализ полученных результатов, обеспечение мотивации и пр.

Продолжительность проекта две недели, в заключение участникам будут вручены сертификаты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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