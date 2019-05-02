В Баку стартовал проект «Строй карьеру с нами» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Госслужба занятости при министерстве труда и социальной защиты населения и Фонд молодежи Азербайджана дали старт проекту «Строй карьеру с нами», сообщает в четверг Trend со ссылкой на минтруда.
В рамках проекта инструкторы Службы проводят курсы для молодежи.
На первоначальном этапе курсы организованы в Баку – в Центре карьеры и развития молодежи и Сабунчинском центре молодежи, а также в Газахском и Шамкирском районах.
Проект нацелен на интеграцию безработных и подыскивающей работу молодежи в рынок труда. В рамках проекта молодежь будет участвовать в различных семинарах и тренингах.
Курс состоит из нескольких этапов – тренинги по развитию навыков поиска работы, активные методы поиска работы, расширение сети, анализ полученных результатов, обеспечение мотивации и пр.
Продолжительность проекта две недели, в заключение участникам будут вручены сертификаты.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)
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