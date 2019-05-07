В Самухе обнаружен нелегальный цех по переработке кур (ФОТО)

7 мая 2019 16:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На основании полученной информации, сотрудниками Агентства пищевой безопасности Азербайджана осмотрен цех по переработке кур в поселке Агалы Самухского района.
Как сообщает во вторник Trend , со ссылкой на агентство, было установлено отсутствие государственной регистрации данного предприятия по адресу расположения. Его работа производилась в ночные часы без соблюдения надлежащих ветеринарно-санитарных норм.
Забой, удаление перьев и последующая разделка кур, а также удаление крови и других отходов, как и последующее временное хранение и транспортировка, производились с грубыми нарушениями норм гигиены и санитарии.
Взятые на месте осмотра пробы переданы на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности. Расследование по факту продолжается.
(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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