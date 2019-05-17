В Азербайджане приняли важное решение по Счетной палате

17 мая 2019 16:47 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане отменено одно из полномочий Счетной палаты.

Данный вопрос нашел отражение в поправке в закон «О Счетной палате», вынесенных на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента), сообщает в пятницу Trend.

Согласно действующему законодательству, Счетная палата полномочна рассматривать дела по соответствующим административным проступкам, предусмотренным законом, и применять административное взыскание.

На основе новых поправок, это полномочие отменено. Указанная поправка была вынесена на голосование и принята большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Талех Агавердиев)

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