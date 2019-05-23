В Азербайджане к программе самозанятости привлечено до 600 инвалидов (ФОТО)

23 мая 2019 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - К программе самозанятости, реализуемой Госслужбой занятости при министерстве труда и социальной защиты, наряду с социально уязвимыми группам, привлекаются и лица с инвалидностью, сообщает в четверг Trend со ссылкой на минтруда.

За прошедший период текущего года к тренингам было привлечено более 600 инвалидов.

Лица, успешно завершившие тренинги и те, чьи бизнес-планы были оценены положительно, в том числе, инвалиды, будут обеспечены активами по выбранным ими видам экономической деятельности. Это позволит им создать малые семейные хозяйства.

В текущем году к программе планируется привлечь до 10 тысяч человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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