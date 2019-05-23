В Азербайджане продолжается масштабная реконструкция автомобильных дорог (ФОТО)

23 мая 2019 16:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведутся капитальные строительные работы на участке Халдан-Шеки автотрассы М5 Евлах-Загатала - Государственная граница с Грузией.
Как сообщает в четверг Trend, со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана, реконструкция по второй технической категории проводится на отрезке дороги протяженностью 46 километров и общей шириной 15 метров. Вдоль дороги планируется строительство трех автомобильных мостов на пересечении с реками Алынчай и Дехнечай, а также Ширванканалом, а также замена десятков водоотводных труб различного диаметра. В соответствии с проектом на этом участке планируется строительство семи подземных переходов и 32 автобусных остановок.
Отметим, что автотрасса М5, протяженностью 64 километра играет немаловажную роль в сети автомобильных дорог Азербайджана. В прошлом году после капитальной реконструкции был сдан в эксплуатацию ее сорокакилометровый участок Загатала-Балакен-Мазимчай.

(Текст: Ровшан Гусейнов. Редактор: Хазар Ахундов)

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