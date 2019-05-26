Обнародовано расписание движения поездов по маршруту Баку-Сабунчи-Баку

26 мая 2019 09:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО "Азербайджанские железные дороги" обнародовали расписание движения поезда Баку-Сабунчи-Баку на период с 25 по 29 мая.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью ЗАО, время движения поездов было определено в связи с завершением восстановительных работ на участке Баку-Сабунчи-Баку Бакинской пригородной кольцевой железной дороги.

Поезда будут курсировать 25, 26, 27, 28, 29 мая 2019 года по нижеприведенному расписанию:

Отметим что, электрички № 6031/6032, 6033/6034, 6039/6040 не курсируют по субботам, воскресеньям и праздничным дням. О новом расписании электричек с 30.05.2019 года будет дана дополнительная информация.

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