Лауреат Нобелевской премии будет руководить исследовательским центром в UNEC (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Лауреат Нобелевской премии по экономике, профессор Гарвардского университета Эрик Маскин побывал в UNEC.

В рамках визита Эрик Маскин, прибывший в Баку по приглашению Всемирной таможенной организации, встретился с руководством и профессорско-преподавательским составом UNEC.

На встрече с ректором UNEC, профессором Адалатом Мурадовым гостю была дана подробная информация об университете. Говоря о мероприятиях, осуществляемых в направлении превращения UNEC в университет научно-исследовательского направления, ректор рассказал Эрику Маскину о действующих в университете около 30 научно-исследовательских центрах, исследующих актуальные проблемы различных сфер экономики.

Выразив удовлетворение по поводу прибытия в UNEC, лауреат Нобелевской премии высоко оценил проводимые в университете научно-исследовательские работы, и подчеркнул, что может оказать поддержку университету в этом направлении.

На встрече состоялись обсуждения в направлении совместного сотрудничества. Было достигнуто соглашение о создании в UNEC научно-исследовательского центра под руководством Эрика Маскина. В то же время состоялся обмен мнениями по вопросам проведения совместных исследований, организации конференций и приглашения ученого в научный журнал на английском языке UNEC в качестве члена редколлегии.

Затем лауреат Нобелевской премии встретился с профессорско-преподавательским составом UNEC. Э.Маскин рассказал об основах теории дизайна механизма, способствующего получению Нобелевской премии. Он поделился своим опытом по получению Нобелевской премии с учеными UNEC.

На встрече были даны ответы на вопросы ученых UNEC по поводу влияния глобализации на экономику страны, значения этики бизнеса, политики протекционизма, основных обязанностях, падающих на страны в обеспечении устойчивости в развитии экономики.

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