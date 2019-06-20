PASHA Capital признан «Лучшей инвестиционной компанией Азербайджана»

20 июня 2019 11:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - 18 июня стали известны лауреаты престижной премии “Cbonds Awards CIS 2019”, где в номинации «Лучшая инвестиционная компания Азербайджана» победителем стала компания PASHA Capital. Подведение итогов и объявление имен лауреатов Премии в 11 номинациях состоялось в рамках XVI Облигационного конгресса стран СНГ, Балтии и Кавказского региона.

По словам директора PASHA Capital Джейхуна Гаджиева, с момента своего создания главной своей задачей компания видит обеспечение максимальной поддержки местных и иностранных инвесторов в качественном и эффективном управлении своими средствами.

«Благодаря наличию широкой экспертизы и всестороннему знанию рынка, PASHA Capital с каждым годом увеличивает свой инвестиционный портфель и занимает ведущее место на рынке. Награждение PASHA Capital этой престижной премии является очередным признанием деятельности компании со стороны иностранных экспертов и является не только успехом компании, но и всех наших клиентов и партнеров», - подытожил Дж.Гаджиев.

Отметим, что учредителем премии является компания Cbonds - информационное агентство, специализирующееся на освещении деятельности финансовых рынков. Премия Cbonds Awards CIS вручается по итогам открытого голосования ведущим участникам облигационного рынка стран СНГ ежегодно с 2014 года.

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