Новые распоряжения Президента Азербайджана - это исторические шаги с целью дальнейшего улучшения жизни граждан - Зияд Самедзаде

21 июня 2019 14:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В последнее время в Азербайджане реализуются очень важные меры в связи с углублением социально-экономических реформ.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на сегодняшнем заседании комитета по предпринимательству, экономической политике и промышленности Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана сказал председатель комитета Зияд Самедзаде.

Самедзаде отметил, что глава государства подписал множество распоряжений с целью достижения качественных изменений в экономической жизни страны. Он подчеркнул, что это исторические шаги, предпринимаемые для дальнейшего улучшения жизни граждан.

Другие депутаты, участвовавшие в заседании, также высоко оценили подписание главой государства очередного социального пакета, отметив, что данная мера направлена на повышение социального благосостояния народа.

(Автор: Эльчин Мехдиев. Текст: Вячеслав Черкашин)

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