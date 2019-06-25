Главы структур минтруда Азербайджана проходят тренинг по повышению личностных качеств (ФОТО)

25 июня 2019 14:51 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В рамках твиннинг-проекта «Поддержка министерства труда и социальной защиты населения в модернизации государственных служб занятости» проводится тренинг на тему «Повышение личностных качеств».

Как сообщает в понедельник Тренд со ссылкой на министерство, докладчиками двухдневных тренингов являются заместитель министра труда Литвы Эгле Радисаускиене и эксперт Ниджоле Далдиене.

В тренинге принимают участия директоры Центров занятости города Баку, Абшеронского района и города Сумгайыт при Государственной службе занятости министерства, а также сотрудники Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения при министерстве.

Предметами изучения участников являются структура команды, общение и групповая деятельность, навыки обсуждения, управления проектом и временем, а также борьбы со стрессом. По окончании тренинга участникам будут вручены сертификаты.

(Автор: Кямаля Мамедлы. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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