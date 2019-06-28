Большая часть товара ненефтяного сектора экспортировалась в Россию и Турцию

28 июня 2019 19:16 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Получить новость сейчас

Вы можете получить доступ к этой платной новости, послав SMS со своего мобильного телефона.

Для этого сначала выберите страну вашего оператора мобильной связи:

Если Вы уже получили сообщение с кодом доступа, введите его ниже и нажмите Открыть для чтения данной информации:

СМС-услуги предоставлены SmsCoin | Сообщить о проблеме

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Азербайджан в мае увеличил ненефтяной экспорт на 12 процентов
Экономика 18:52
За 5 месяцев Азербайджан заработал на спутниках более 16 млн долларов
ИКТ 18:52
В Азербайджане зарегистрирован майский рекорд в сфере туризма
Общество 17:32
Азербайджан и Швейцария расширяют бизнес-сотрудничество (ФОТО)
Бизнес 17:12
Производство метанола в Азербайджане растет
Энергетика 17:03
В Азербайджане увеличится производство винной продукции
Бизнес 14:04
Лента новостей
В выходные в Азербайджане станет прохладнее
Общество 20:08
В Азербайджане стартовал второй этап проекта "Социальные сады" (ФОТО)
Общество 19:54
Генпрокуратура Азербайджана и Коллегия адвокатов подписали меморандум о взаимопонимании (ФОТО)
Общество 19:29
В НАТО обсудили миссию в Афганистане, утвердили новую космическую стратегию
Другие страны 19:17
Азербайджан в мае увеличил ненефтяной экспорт на 12 процентов
Экономика 18:52
За 5 месяцев Азербайджан заработал на спутниках более 16 млн долларов
ИКТ 18:52
В Азербайджане увеличилось число Президентской премии для молодежи
Политика 18:48
Центробанк Азербайджана внедрил новую систему
Финансы 18:19
МИД Азербайджана: Сторона, заинтересованная в мирном решении конфликта, не должна искать повода избегать переговоров
Политика 18:16