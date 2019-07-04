В Баку выявлен хлебопекарный цех, функционирующий в антисанитарных условиях (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Агентство пищевой безопасности поступила жалоба на хлебопекарный цех, принадлежащий физическому лицу Бабаеву Мехману Ширинбала оглу, находящегося по адресу: 2-я Промысловая улица, 89, кв. 48 Бинагадинского р-на Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

На основании жалобы сотрудники Агентства провели мониторинг, в ходе которого подтвердились указанные в жалобе факты.

При осмотре было выявлено, что в цеху, работающем без регистрации в реестре Агентства по пищевой безопасности, не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических правил. В связи с отсутствием на предприятии участка предварительной переработки, не просеянная мука высыпается в тестомешалку, и замешанное тесто хранится на полках на открытом воздухе во дворе, поскольку отсутствует холодильный участок. Во время осмотра было установлено, что неизвестен источник используемого сырья, и оно (сырье) и готовая продукция не проходят лабораторных анализов. Также было выявлено, что во время маркировки грубо нарушаются права потребителей, и вместо реальной даты производства продукции наносится клеймо с датой следующего дня, а также безо всяких оснований указывается срок хранения 96 часов.

На основании выявленных недостатков работа цеха была приостановлена, и взятые образцы продукции отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности.

По факту проводятся расследования в рамках законодательных мер.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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