В Баку выявлен хлебопекарный цех, функционирующий в антисанитарных условиях (ФОТО)

4 июля 2019 17:44 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Агентство пищевой безопасности поступила жалоба на хлебопекарный цех, принадлежащий физическому лицу Бабаеву Мехману Ширинбала оглу, находящегося по адресу: 2-я Промысловая улица, 89, кв. 48 Бинагадинского р-на Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

На основании жалобы сотрудники Агентства провели мониторинг, в ходе которого подтвердились указанные в жалобе факты.

При осмотре было выявлено, что в цеху, работающем без регистрации в реестре Агентства по пищевой безопасности, не соблюдаются требования санитарно-гигиенических и нормативно-технических правил. В связи с отсутствием на предприятии участка предварительной переработки, не просеянная мука высыпается в тестомешалку, и замешанное тесто хранится на полках на открытом воздухе во дворе, поскольку отсутствует холодильный участок. Во время осмотра было установлено, что неизвестен источник используемого сырья, и оно (сырье) и готовая продукция не проходят лабораторных анализов. Также было выявлено, что во время маркировки грубо нарушаются права потребителей, и вместо реальной даты производства продукции наносится клеймо с датой следующего дня, а также безо всяких оснований указывается срок хранения 96 часов.

На основании выявленных недостатков работа цеха была приостановлена, и взятые образцы продукции отправлены в лаборатории Института пищевой безопасности.

По факту проводятся расследования в рамках законодательных мер.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Агентство пищевой безопасности о массовом отравлении в Баку
Происшествия 26 июня 13:29
В Азербайджане осуществляется строгий санитарный контроль экспортного продовольствия
Экономика 22 июня 11:02
Азербайджанских хлопкоробов проинформировали о ядохимикатах
Экономика 19 июня 17:20
В Азербайджане продолжаются рейды по контролю пищевой безопасности населения (ФОТО)
Общество 17 июня 16:56
Агентство пищевой безопасности Азербайджана приняло Санитарные нормы и правила по "энергетикам"
Общество 14 июня 11:20
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о внесении изменений в распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению реформ в таможенной системе" .
Политика 13 июня 20:38
Лента новостей
Минналогов Азербайджана внедряет кассовые аппараты нового поколения
Экономика 18:32
Граждане Азербайджана смогут обращаться в службы занятости в электронном виде
Бизнес 18:27
В связи с повышением зарплат в Азербайджане у 94 тысяч человек увеличится пенсия более чем на 30 процентов
Общество 18:17
В Баку проходит очередная сессиия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО
Политика 18:05
Большая часть суточного оборота Бакинской фондовой биржи пришлась на ноты Центробанка
Финансы 18:00
Азербайджанская компания Texno Gallery незначительно увеличила объемы продаж
Бизнес 17:57
Путин и Папа Римский обменялись подарками после встречи в Ватикане
Другие страны 17:52
Премьер Пакистана встретится с Трампом в США 22 июля
Другие страны 17:50
Власти Флориды призвали жителей убивать игуан
Другие страны 17:47