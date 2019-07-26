Число юридических лиц в Азербайджано увеличилось

26 июля 2019 14:35 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Е-регистрацию использовали 85,7 процента зарегистрированных юридических лиц.
Как сообщили в пятницу Trend из центра медиа и коммуникаций министерства по налогам Азербайджана, за первую половину 2019 года в стране зарегистрировано 7 111 юридических лиц, абсолютное большинство которых прошли электронную регистрацию.
Проведенные анализы показывают, что причиной этого является упрощение электронной регистрации юридических лиц в 2019 году. После создания возможности регистрации общества с ограниченной ответственностью с местным капиталом, без электронной подписи, число пользователей этой услуги растет быстрыми темпами. Число зарегистрированных в первом полугодии 2019 года юридических лиц на 18 процентов выше , чем за аналогичный период прошлого года, а доля электронной регистрации возросла с 79,6 процента до 85,7.

Далее, в сообщении говорится, что, в результате внесения изменений в закон «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», с начала текущего года регистрация юридического лица, НДС и открытие банковского счета осуществляется одной процедурой. Отменена необходимость подтверждения электронного заявления е-подписью. Пользователи новой услуги могут пройти регистрацию в «Интернет налоговом управлении» введя свой FİN код и мобильный номер.
Благодаря новой электронной системе регистрации документы отправляются в электронный кабинет налогоплательщика и отпадает необходимость наличия этих документов на бумажных носителях. Регистрационные документы, отправленные в личный кабинет, шифруются специальным кодом и, таким образом, обеспечивается их принятие всеми государственными органами, банками, нотариусами и другими организациями
Реформа также положительно влияет на позицию нашей страны в отчете Doing Business. В настоящее время Азербайджан находится на девятой позиции среди 190 стран по индикатору «Начало бизнеса». В данном отчете по индикатору «Начало бизнеса» определены три процедуры, три с половиной дня и расход в размере 18 манатов. В результате изменений требуемые ранее документы и финансовые расходы стали ненужны, и организация с ограниченной ответственностью, одной процедурой за полдня регистрируется в онлайн режиме.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Минналогов Азербайджана усилило проверки по выдаче кассовых чеков
Экономика 19 июля 15:41
Выросли налоговые поступления в госбюджет Азербайджана из банков и страховых компаний
Бизнес 2 июля 17:46
В Азербайджане повышены оклады служебного персонала минналогов
Общество 20 июня 10:30
Служба финансового мониторинга будет работать в составе минналогов Азербайджана - РАСПОРЯЖЕНИЕ
Политика 30 мая 15:33
В Азербайджане внесены изменения в правила электронной регистрации трудовых договоров
Экономика 1 мая 16:55
Баку и Токио обсудили возможность повышения участия японских деловых кругов в Азербайджане (ФОТО)
Бизнес 14 марта 16:03
Лента новостей
Число жертв оползней на юге Китая увеличилось до 22 человек
Другие страны 14:45
Ашхабад и Кабул подчеркнули значение транспортного коридора через Каспий и Азербайджан
Бизнес 14:44
Турция, Азербайджан и Грузия начали сотрудничать в сфере производства фундука – Эрдоган
Бизнес 14:33
Иран освободил девять индийских моряков с задержанного танкера
Иран 14:29
EYOF Baku 2019: Стартовал четвертый день соревнований по спортивной гимнастике (ФОТО)
Общество 14:28
Алессандро Сафина: "Синяя вечность" Муслима Магомаева – душа азербайджанского народа (ФОТО)
Звёздный мир 14:18
Азербайджанский производитель алкоголя получил выгодное предложение из Барселоны
Бизнес 14:16
Госпогранслужба Азербайджана изъяла из незаконного оборота свыше 18,5 кг наркотиков (ФОТО)
Происшествия 14:12
Патрульные корабли Китая вошли в территориальные воды Японии
Другие страны 14:12