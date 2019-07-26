Число юридических лиц в Азербайджано увеличилось

БАКУ/Trend/ - Е-регистрацию использовали 85,7 процента зарегистрированных юридических лиц.

Как сообщили в пятницу Trend из центра медиа и коммуникаций министерства по налогам Азербайджана, за первую половину 2019 года в стране зарегистрировано 7 111 юридических лиц, абсолютное большинство которых прошли электронную регистрацию.

Проведенные анализы показывают, что причиной этого является упрощение электронной регистрации юридических лиц в 2019 году. После создания возможности регистрации общества с ограниченной ответственностью с местным капиталом, без электронной подписи, число пользователей этой услуги растет быстрыми темпами. Число зарегистрированных в первом полугодии 2019 года юридических лиц на 18 процентов выше , чем за аналогичный период прошлого года, а доля электронной регистрации возросла с 79,6 процента до 85,7.



Далее, в сообщении говорится, что, в результате внесения изменений в закон «О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц», с начала текущего года регистрация юридического лица, НДС и открытие банковского счета осуществляется одной процедурой. Отменена необходимость подтверждения электронного заявления е-подписью. Пользователи новой услуги могут пройти регистрацию в «Интернет налоговом управлении» введя свой FİN код и мобильный номер.

Благодаря новой электронной системе регистрации документы отправляются в электронный кабинет налогоплательщика и отпадает необходимость наличия этих документов на бумажных носителях. Регистрационные документы, отправленные в личный кабинет, шифруются специальным кодом и, таким образом, обеспечивается их принятие всеми государственными органами, банками, нотариусами и другими организациями

Реформа также положительно влияет на позицию нашей страны в отчете Doing Business. В настоящее время Азербайджан находится на девятой позиции среди 190 стран по индикатору «Начало бизнеса». В данном отчете по индикатору «Начало бизнеса» определены три процедуры, три с половиной дня и расход в размере 18 манатов. В результате изменений требуемые ранее документы и финансовые расходы стали ненужны, и организация с ограниченной ответственностью, одной процедурой за полдня регистрируется в онлайн режиме.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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