В Азербайджане необходимо организовывать винные туры для туристов

30 августа 2019 15:00 (UTC+04:00)

ШАМАХЫ /Trend/ - Для туристов, приезжающих в Азербайджан, необходимо организовывать винные туры.

С этим предложением в ходе «круглого стола» посвященного теме «Перспективы развития винной промышленности в Азербайджане и ее экспортного потенциала», организованного в рамках первого фестиваля винограда и вина в Шамахы, директор винзавода «Савалан» Аждар Шафизаде, сообщает в пятницу Trend.

По словам директора, уровень продаж азербайджанских вин уже высок во многих странах, однако в последнее время развитие винодельческой сферы несколько ослабло: «Первая причина кроется в том, что мы не ценим свои вина. Хотел бы привести такой пример. После Баку Кюрдамир был вторым в республике по продаже вина, производимого нашим заводом. Мне стало интересно, и я наведался в магазины в Кюрдамире. И что вы думаете? Оказывается, наши вина большей частью покупают проживающие в Кюрдамире немцы. Так как же так – немцы ценят наше местное вино, а мы нет? Речь не только о вине. В первую очередь мы сами должны ценить всю производимую в Азербайджане продукцию. Если объединить азербайджанскую диаспору за рубежом и подключить туристический фактор, то в мире повысится уровень продаж азербайджанских вин. Нам необходимо популяризировать свои местные вина», - сказал Шафизаде.

Напомним, что в селе Мейсери Шамахинского района 30-31 августа проходит первый Азербайджанский фестиваль винограда и вина,

(Автор: Вугар Иманов, Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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