На заводе по переработке семян в Агджабеди ведутся заключительные работы

30 августа 2019 17:52 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - На территории села Хюсюлю Агджабединского района Азербайджана строится завод по переработке семян зерновых культур для Государственного семенного фонда при министерстве сельского хозяйства.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на минсельхоз, начавшееся в декабре прошлого года строительство будет завершено к началу посевной 2020 года. На предприятии, которое расположено на площади свыше одного гектара, уже ведутся завершающие работы. Мощность завода составит пять тонн семян в час.

На территории предприятия расположены административное здание, центр очистки семян, а также склады для разгрузки и хранения семян до процесса переработки. Для обследования семян по параметрам качества и урожайности, на предприятии функционирует лаборатория, отвечающая современным стандартам.

Процесс переработки состоит из четырех этапов. На первом этапе производится очистка от каменных фрагментов и крупной соломы, на втором этапе - от мелкой соломы и овсюга, на третьем этапе - от мелкой пшеницы, на четвертом этапе - от кожуры семян пшеницы. Очищенная пшеница протравливается веществом, уничтожающим возбудителя заболевания головне, а затем собирается в 50 килограммовые мешки. Основное преимущество нового завода - переработка семян с минимальными потерями.

Приняты все необходимые меры для того, чтобы фермеры смогли в онлайн-режиме наблюдать за процессом переработки семян на заводе. С этой целью установлены камеры высокого разрешения. Для того, чтобы наблюдать за процессом переработки семян, фермам, в первую очередь, будет предоставлен İP адрес. Тем самым, они получат возможность следить на расстоянии за процессом очистки семян.

Агджабединский завод по переработке семян сыграет важную роль в обеспечении производителей семенами с высокой репродукцией. Здесь буду переработаны семена, стойкие к заболеваниям и приспособленные к местному климату, а также осуществляться очистка, упаковка и сертификация семян, заготовленных в частных хозяйствах фермеров.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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