В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)

2 сентября 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В рамках «Госпрограммы по социально-экономическому развитию регионов Азербайджана на 2019-2023 годы» реконструируется автомобильная дорога Хачмаз-Ниязоба-Абильятаг-Гаргалыг общей протяженностью 35,9 километра.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Агентство автомобильных дорог Азербайджана, дорога реконструируется согласно четвертой технической категории в нескольких направлениях. Сельские участки дороги - Хачмаз-Абильятаг протяженностью 20,5 километра и до Гаргалыг длиной в 7,7 километра объединят проезды в села Гарачы, Гюлалан, Джыгатай, Гарабаглы, Агчай, Илхычы и Ниязоба, протяженность которых также составит 7,7 километра.

В настоящее время ведутся работы по закладке новой дорожной основы, а также в пяти различных местах прокладываются железобетонные трубы различного диаметра для стока воды, а имеющиеся - основательно ремонтируются и восстанавливаются.

На последнем этапе, с целью обеспечения безопасного и беспрепятственного движения транспортных средств, будут установлены дорожные знаки и информационные табло, а также указатели расстояния и сигнальные опоры, нанесена дорожная разметка.

Ввод в эксплуатацию дороги значительно улучшит сообщение между восемью населенными пунктами с общей численностью населения около шесть тысяч человек, а также упростит пассажиро- и грузоперевозки.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
  • В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
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В регионах Азербайджана продолжается масштабная реконструкция дорожной инфраструктуры (ФОТО)
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