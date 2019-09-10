Глава Ассоциации: Резкое увеличение субсидий внесет свой вклад в рост производства аграрной продукции (ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - В Азербайджане проделана невероятная работа для улучшения бизнес-среды и поддержки предпринимательства. В настоящее время расширяется география экспорта азербайджанской ненефтяной продукции, в зарубежных странах открываются торговые дома. Результатом этой работы стало то, что возрос поток валюты в страну, предприниматели получают большую прибыль, и благодаря усилиям Президента Ильхама Алиева в стране создана благоприятная бизнес-среда, государство предоставляет особые льготы в этой сфере, фермерам выдаются долгосрочные кредиты.

Об этом, как передает Trend, сказал председатель Ассоциации производителей и экспортеров граната Фархад Гарашов в рамках видеопроекта "PREZİDENT. Müstəqillik. Təhlükəsizlik. Rifah". Глава Ассоциации добавил, что предприниматели не должны зависеть только от поддержки государства.

"Мы и сами должны осознавать свою ответственность. Ассоциация поддерживает исполнение требований, поставленных Президентом перед госорганами с целью решения всех проблем предпринимателей, а также предпринятые шаги для улучшения бизнес-среды. Сегодня члены Ассоциации участвуют под брендом Made in Azerbaijan в виде единого павильона на самых больших выставках мира. Естественно, мы поставили перед собой цель использовать все созданные для нас условия», - подчеркнул Гарашов.

Глава Ассоциации отметил, что качество продуктов в Азербайджане растет из года в год. По его мнению, резкое увеличение размера субсидий для производителей аграрной продукции окажет свой вклад в рост объемов производства в сфере сельского хозяйства.

"Все это связано с политикой Президента Ильхама Алиева. Каждый из нас выражает благодарность главе государства за созданные для предпринимателей условия», - сказал Гарашов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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