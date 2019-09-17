Прогнозы по взносам страхования от безработицы перевыполнены — заместитель министра

БАКУ/Trend/ - За январь-август 2019 года в бюджет поступило больше средств, чем прогнозировалось, по взносам обязательного государственного социального страхования перевыполнение составляет семь процентов, а по взносам страхования от безработицы — на 6,7 процента.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал первый заместитель министра по налогам Сахир Мамедханов на конференции "Осуществленные работы, текущая ситуация и проблемы по сбору взносов социального страхования".

По словам замминистра, как результат осуществленных работ за январь-август 2019 года прогнозы по взносам по страховке от безработицы и обязательного государственного социального страхования перевыполнены.

"Поступило на семь процентов больше средств по взносам обязательного государственного социального страхования, по страхованию от безработицы — на 6,7 процента. В то же время, по сравнению с началом года значительно снизилось число налогоплательщиков, задолжавших по социальному страхованию и страхованию от безработицы, а также общая сумма задолженности", - сказал Мамедханов.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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