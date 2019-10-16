В Азербайджане в пункты приема хлопка сдано свыше 183 тысячи тонн продукции

16 октября 2019 16:52 (UTC+04:00)

В Азербайджане на сегодняшний день в пункты приема хлопка сдано свыше 183 тысячи тонн продукции.

БАКУ/Trend/. На 16 октября в пункты приема хлопка в Азербайджане сдано свыше 183 тысячи тонн продукции, передает в среду Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

В Государственном комитете статистики отметили, что этот показатель превышает прошлогодний на 45,3 процента. За отчетный период прошлого года было заготовлено 126 тысяч тонн хлопка.

Отметим, что в этом году к сбору хлопка были привлечены 435 комбайнов. При помощи сельскохозяйственной техники будет осуществлен сбор более 90 процентов продукции. Массовый сбор хлопка с использованием комбайнов стартовал 24 сентября. В местных отделениях ОАО "Агролизинг" имеется еще 34 запасных комбайна, при необходимости и они будут привлечены к процессу сбора.

В этом году в Азербайджане хлопком засеяна территория площадью свыше 100 тысяч гектаров. Из них наибольшая площадь засеяна в Саатлинском (13 741 гектар), Агджабединском (10 452 гектара), Билясуварском (10 257 гектаров), Бардинском (10 140 гектаров), Бейлаганском ( 9 706 гектаров ), Сабирабадском (8 630 гектаров) и Имишлинском (7 492 гектара) районах.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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