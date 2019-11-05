Микаил Джаббаров: В 2020 г. ожидается значимый рост ненефтяного сектора

5 ноября 2019 12:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2020 году в Азербайджане, наряду с нефтегазовой промышленностью, ожидается значимый рост и ненефтяного сектора. В результате проводимых комплексных мер в следующем году в ненефтяной сфере прогнозируется рост на 8,8 процента.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров сказал в ходе сегодняшнего обсуждения в парламенте госбюджета Азербайджана на 2020 год, сообщает во вторник Trend.

Министр отметил, что для реализации этих прогнозов в следующем году важно улучшение бизнес-среды, приостановление проверок в сфере предпринимательства и продолжение других мер.

По словам Джаббарова, благодаря проводимым работам в ненефтяной сфере год от года наблюдается рост: «Продолжение этой тенденции ожидается и в последующие годы».

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Парламент Азербайджана приступил к обсуждению госбюджета на 2020 год (ФОТО)
Политика 11:25
Новый министр экономики Азербайджана представлен коллективу министерства
Общество 28 октября 12:01
Микаил Джаббаров: Надо добиваться повышения экономической активности и стимулировать создание новых предприятий в стране (ВИДЕО)
Экономика 28 октября 10:33
Завершился визит Президента Ирана в Азербайджан
Политика 25 октября 23:32
Лев Спивак: Кадровые изменения в органах власти еще больше поднимут уровень экономики Азербайджана
Политика 24 октября 14:43
Прожиточный минимум по Азербайджану на следующий год увеличится
Финансы 23 октября 19:13
Лента новостей
Объем экспорта нефти по БТД сократился - BP
Энергетика 12:53
На Нефтяных Камнях планируется бурение 10 скважин - SOCAR
Энергетика 12:47
BP сократила объёмы экспорта с Сангачальского нефтяного терминала
Энергетика 12:39
В Азербайджане пройдет Международная Выставка и Форум Медицинских Инноваций - Medinex
Бизнес 12:37
Грузия и Казахстан подчеркнули важность тесного сотрудничества в сфере экономики
Финансы 12:30
На Нефтяных Камнях добыто более 186 млн тонн нефти - SOCAR
Энергетика 12:26
BP увеличила операционные и капитальные затраты на «Азери-Чираг-Гюнешли»
Энергетика 12:25
В воинских частях азербайджанской армии пройдет День открытых дверей
Политика 12:15
Азербайджанские медицинские компании смогут наладить международные связи (ФОТО)
Бизнес 12:15