В Баку начал работу VI Международный конгресс Спа и Веллнесс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку начал работу VI Международный конгресс Спа и Веллнесс.

Перед началом работы конгресса президент международного совета Спа и Веллнесс Елена Богачева дала интервью азербайджанским журналистам, во вторник сообщает Trend.

Она сообщила, что Международный конгресс проводится уже 6-й раз, а в Баку он проходит впервые. «Концепция конгресса предполагает, что он проводится каждый год в разных городах. Конгресс адресован аудитории профессионалов рынка оздоровительных услуг Восточной Европы, СНГ, России. Предыдущие конгрессы проходили в Москве, Минске, Казани, в этом году решили приехать в Азербайджан, потому что рынок оздоровительных услуг Азербайджана очень интенсивно развивается. Хотим, чтобы профессиональное сообщество знало о нашем мероприятии и участвовало в нем».

В работе конгресса участвует более 10 стран (Азербайджан, Россия, Латвия, Литва, Беларусь, Испания, Италия, Германия, США и т.д.), которые представляют свыше 200 человек.

В первый день работы конгресса состоялась конференция «Бизнес со вкусом», на которой Елена Богачева сказала, что участников встречи объединяет самая благородная миссия: помогать людям быть здоровыми и красивыми. «Бизнес спа и веллнесс – сложный и многогранный, им занимаются увлеченные и образованные люди, у него практически нет границ, но есть строгие правила игры. От небольшого салона до шикарного морского курорта, предприятию любого масштаба необходимы знания в области экономики и финансов, маркетинга и психологии, геронтологии и эпигенетики. Для того, чтобы пополнить наш багаж знаний, мы каждый год готовим познавательную и серьезную программу с участием лучших экспертов нашей индустрии и смежных отраслей», сказала она.

Е.Богачева выразила надежду в то, что аудитория конгресса будет расширяться.

Выступившая на мероприятии создатель и руководитель азербайджанского холдинга с мировой репутацией Gazelli Group , кандидат медицинских наук, специалист в области медицинской генетики и профилактической медицины Зарифа Гамзаева, затронула темы развития, изменения и перспектив концепции медицинского Spa & Wellness. Она рассказала об истории создания компании, которой в этом году исполнилось 20 лет. Она сообщила, что основанная в 1999 году компания Gazelli Group является первой в Азербайджане компанией, которая поставляет натуральные биологически активные ингредиенты для создания уникального ассортимента высококачественных продуктов для ухода за кожей лица и тела. Сегодня компания Gazelli является производителем большого количества косметических продуктов, включая серии продуктов для ухода за волосами, кожей и принятия солнечных ванн. Философия Gazelli заключается в следующем: мы верим в то, что истинная красота появляется в результате достижения полного равновесия между душой и телом, разумом и душевным состоянием.

Зарифа Гамзаева сообщила участникам о структурах, которые ныне функционируют в составе холдинга Gazelli Group: это фабрика, с производственной площадью в 12 тысяч квадратных метров, собственная научно-исследовательская лаборатория, дом красоты и здоровья Gazelli House, который вмещает в себя: фирменный магазин, Wellness Зону с большим перечнем антистрессовых и оздоровительных процедур, центр косметологии, мужские и женские салоны красоты, галерею современного искусства, магазин уникальных сувениров и подарков со всего мира, а также фитнес зал и центр по занятиям пилатесом и калланетикой. «Лозунгом нашей компании является сохранить здоровье, продлить молодость и отстрочить старость»,- сказала она.

В первый день конгресса, который будет проходить 4 дня, участники говорили о концепции медицинского спа и веллнесс: изменения, развитие, перспективы, обсуждали тренды маркетинга оздоровительных услуг, основные показатели доходности предприятия, говорили о требованиях к специалисту отрасли с учетом трендов потребительского спроса, о личной эффективности руководителя, как залоге успешного бизнеса, о бизнес-планировании в индустрии спа и веллнесс, маркетинге ценностей, о риске выбора и типичных ошибках и др.

В рамках конгресса состоятся практические конференции «Городские спа-центры. Лучшие мировые практики», «Медицина и спа. Лучшие практики», научно-практическая конференция «От эпохи анти-эйдж к эпохе про-эйдж: современные практики поддержки функциональности, основанные на доказательствах». Будет также проведены презентации и конкурс финалистов Perfect Spa, категории Day Spa , Hotel/Resort Spa и Medical Spa. Следует отметить, что Gazelli House выдвинут на приз в номинации Medical Spa.

Результаты конкурса будут объявлены 8-го ноября.

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