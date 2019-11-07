В Азербайджане расширяется применение электронного портала в сфере строительства (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Государственный комитет по градостроительству и архитектуре провел семинар по просвещению сотрудников местных органов исполнительной власти, ответственных в выдаче разрешений на строительство.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Комитет, целью проведения семинара является наглядная демонстрация механизма работы электронного портала по выдаче разрешений на строительство и эксплуатацию ряда зданий, который заработал в феврале этого года, а также осведомление участников о последних инновациях, которые будут внедрены.

На мероприятии участвовали около 30 архитекторов и сотрудников местных органов исполнительной власти Гянджа-Газахского, Шеки-Загатальского и Лянкяранского экономических районов. Было отмечено, что взял старт второй этап расширения применения электронного портала по всей республике. С этой целью электронный портал, работающий по принципу "единое окно", запущен в тестовом режиме по Лянкяранскому экономическому району. А в ближайшее время система будет применяться по всей стране. На следующем этапе будет продолжена работа в направлении получения разрешений на строительство и эксплуатацию построек, экспертиза которых не требуется.

Отметим, что электронный портал подготовлен Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с Центром “ASAN Xidmət”, согласно указу Президента Азербайджана «Об упрощении выдачи разрешения на строительство и эксплуатацию некоторых строительных объектов» от 28 декабря 2018 года. Транспарентная и здоровая среда, наблюдаемая в настоящее время в строительном секторе страны, также высоко оценивается международными организациями. В прошлом году Азербайджан, улучшив свой результат на 100 пунктов по индикатру "Получение разрешения на строительство", занял 61 место, а в этом году – 59-е место.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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