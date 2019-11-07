В Азербайджане расширяется применение электронного портала в сфере строительства (ФОТО)

7 ноября 2019 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Государственный комитет по градостроительству и архитектуре провел семинар по просвещению сотрудников местных органов исполнительной власти, ответственных в выдаче разрешений на строительство.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Комитет, целью проведения семинара является наглядная демонстрация механизма работы электронного портала по выдаче разрешений на строительство и эксплуатацию ряда зданий, который заработал в феврале этого года, а также осведомление участников о последних инновациях, которые будут внедрены.

На мероприятии участвовали около 30 архитекторов и сотрудников местных органов исполнительной власти Гянджа-Газахского, Шеки-Загатальского и Лянкяранского экономических районов. Было отмечено, что взял старт второй этап расширения применения электронного портала по всей республике. С этой целью электронный портал, работающий по принципу "единое окно", запущен в тестовом режиме по Лянкяранскому экономическому району. А в ближайшее время система будет применяться по всей стране. На следующем этапе будет продолжена работа в направлении получения разрешений на строительство и эксплуатацию построек, экспертиза которых не требуется.

Отметим, что электронный портал подготовлен Государственным комитетом по градостроительству и архитектуре совместно с Центром “ASAN Xidmət”, согласно указу Президента Азербайджана «Об упрощении выдачи разрешения на строительство и эксплуатацию некоторых строительных объектов» от 28 декабря 2018 года. Транспарентная и здоровая среда, наблюдаемая в настоящее время в строительном секторе страны, также высоко оценивается международными организациями. В прошлом году Азербайджан, улучшив свой результат на 100 пунктов по индикатру "Получение разрешения на строительство", занял 61 место, а в этом году – 59-е место.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • В Азербайджане расширяется применение электронного портала в сфере строительства (ФОТО)
  • В Азербайджане расширяется применение электронного портала в сфере строительства (ФОТО)
  • В Азербайджане расширяется применение электронного портала в сфере строительства (ФОТО)
  • В Азербайджане расширяется применение электронного портала в сфере строительства (ФОТО)
  • В Азербайджане расширяется применение электронного портала в сфере строительства (ФОТО)
  • В Азербайджане расширяется применение электронного портала в сфере строительства (ФОТО)
Новости по теме
Изменен состав коллегии Госкомитета архитектуры и градостроительства Азербайджана
Политика 5 ноября 11:28
Операционные расходы госкомитета по градостроительству превысили 3,7 млн манатов
Финансы 30 сентября 12:42
Азербайджан обсудил с ЕБРР сотрудничество в сфере градостроительства
Бизнес 27 сентября 13:52
Обсуждены предложения по Генплану Баку (ФОТО)
Общество 19 сентября 10:56
Названы сроки утверждения генплана Баку
Общество 30 августа 13:44
В Азербайджане до конца года может быть внедрена система «единого окна» в строительстве
Экономика 30 августа 12:46
Лента новостей
В Турции задержаны около 20 иностранных боевиков ИГ
Турция 16:31
AES и Google создают стратегический альянс для ускорения цифровизации в энергетике
США 16:31
"ЛУКОЙЛ Узбекистан" закупает запчасти для насосов Milton Roy путем тендера
Тендеры 16:27
Итоги торгов на Узбекской товарно-сырьевой бирже
Бизнес 16:25
Стали известны сроки открытия крупного торгового центра в Баку
Бизнес 16:17
Грузинская компания планирует расширить свой туристический сектор
Бизнес 16:12
Почти 65% всех держателей карт рассрочки в Азербайджане приходится на BirKart (Эксклюзив)
Финансы 16:07
Власти Грузии серьезно займутся проблемой регистрации земель
Бизнес 16:05
Казахстанская нефтедобывающая компания повторно проводит тендер по ремонту скважин
Тендеры 15:56