В Азербайджане начался прием заявок фермеров, желающих получить субсидии

8 ноября 2019 15:44 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министерство сельского хозяйства приступило к приему заявок фермеров, желающих получить субсидии для осеннего посева.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство, фермеры, зарегистрированные в информационной системе "Электронное сельское хозяйство", должны, войдя в свой личный кабинет, ввести информацию о площади посева и засеянной продукции.

В связи с тем, что новые правила субсидирования связаны с системой электронного правительства, необходимо, чтобы информация, предоставленная фермерами в своих заявках, была подлинной. Министерство регулярно организовывало тренинги для обучения фермеров правильному заполнению посевных заявок, также были подготовлены и направлены в Центры государственного аграрного развития различные печатные материалы информативного характера, для распространения среди фермеров.

Специальный видеоролик демонстрировался на центральных телеканалах и страницах минсельхоза в социальных сетях. (https://www.youtube.com/watch?v=OUvXO-v3DgY).

Со следующего года фермеры будут получать субсидии только посредством информационной системы "Электронное сельское хозяйство". Субсидирование фермеров, а также организацию и координацию деятельности различных структур министерства в этой сфере, осуществляет Агентство аграрных кредитов и развития.

Отметим, что коэффициенты субсидий, выдаваемых по новым правилам, обнародованы Советом аграрных субсидий (http://akia.gov.az/az/single/36). На сайте ведомства можно воспользоваться калькулятором (http://www.akia.gov.az/az/calc/?fbclid=IwAR1GSCzgCu6aFSpIMXOxS9ln32UZEyYVX5mIkmefuI9SWbd96ftKl8hSZro), созданным для расчета субсидий.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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