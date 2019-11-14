Микаил Джаббаров: Число налогоплательщиков увеличилось на 10,1 %

БАКУ/Trend/ - Одним из аспектов, которым уделяется особое внимание в осуществлении налоговых реформ, является поощрение экономической активности.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (паралмент) сказал министр экономики Микаил Джаббаров.

Он сообщил, что за 10 месяцев 2019 года число налогоплательщиков в стране составило 44 608 человек.

«Другими словами, в числе налогоплательщиков зарегистрирован рост в 10,1 процента. Также на 32,9 процента или на 5941 человек увеличилось число плательщиков НДС. Число объектов увеличилось на 7,3 процента. Это реальные цифры», - сказал Микаил Джаббаров.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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