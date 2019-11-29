АПБ Азербайджана обратилось к предпринимателям-производителям и экспортерам помидоров (ФОТО)

29 ноября 2019 16:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) обратилось к предпринимателям, занимающимся производством и экспортом помидоров.

Как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство, в обращении сказано, что одним из самых опасных вредителей помидоров является томатная минирующая моль (Tuta absoluta Meyrick). Этот вредитель находится в центре внимания стран, сотрудничающих в сфере импорта и экспорта. В отношении продукции стран, в которых распространен этот вредитель, применяются ограничительные фитосанитарные меры.

Учитывая, что Азербайджан является аграрной страной, растения и продукты растениеводства, в частности томаты, выращиваются во многих районах республики, и этот продукт лидирует в экспорте, необходимо отнестись к этому вопросу серьезно.

Томатная минирующая моль, наряду с помидорами, также вредит и паприке, фасоли и другим растениям, понижает их качество и снижает урожайность. В борьбе с этим вредителем осуществляются агротехнические, биологические, механические и химические методы. В настоящее время, для быстрого достижения эффективного результата, чаще всего используется метод фумигации.

Обращаясь к предпринимателям, действующим в этой области, Агентство сообщает, что для предотвращения снижения производства и экспорта данной продукции, а также нанесения ущерба имиджу страны, необходимо подойти к этому вопросу с большой ответственностью, проводить соответствующие меры по борьбе с вредителями своевременно и надлежащим образом.

По поводу любой профессиональной и методической поддержки предприниматели могут обратиться в центр звонков Агенства «1003», а также связаться по телефону 012-377-00-77 (внутренний 231, 239).

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • АПБ Азербайджана обратилось к предпринимателям-производителям и экспортерам помидоров (ФОТО)
  • АПБ Азербайджана обратилось к предпринимателям-производителям и экспортерам помидоров (ФОТО)
  • АПБ Азербайджана обратилось к предпринимателям-производителям и экспортерам помидоров (ФОТО)
  • АПБ Азербайджана обратилось к предпринимателям-производителям и экспортерам помидоров (ФОТО)
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