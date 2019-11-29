Сахиль Бабаев: Со следующего года в регионах будет расширена сеть Центров DOST (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Учреждения по реабилитации для лиц с инвалидностью должны оказывать не только медицинскую помощь, но и оказывать социальную помощь, и поддерживать их в профессиональной реабилитации. Этот фактор находится под особым вниманием в разрабатываемом проекте «Концепция реабилитации».

Об этом на коллегиальном совещании сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, сообщает в пятницу Trend.

Доведя до внимания успехи реформаторской программы Президента Ильхама Алиева, обеспечивающей устойчивое социальное развитие в стране, министр отметил, что предпринимаются важные шаги по укреплению социальной защиты населения, значительному повышению социальных выплат, в том числе, заработной платы, пенсий и пособий. Существенно расширены важные социальные программы, включая обеспечение имеющих льготы граждан квартирами и автомобилями. Если в прошлом году семьям шехидов и инвалидам войны было предоставлено 626 квартир, т.е. втрое больше предусмотренного, то в 2019 году поставлена цель увеличить их число на 50 процентов - до 934.

Бабаев отметил, что также обеспечивается повышение качества услуг населению в сферах труда, занятости, социальной защиты и социального обеспечения. Проект DOST, являющийся инициативой Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, способствует достижению этих целей. В этом году в Баку, а со следующего года и в регионах, будет расширена сеть центров DOST.

Министр сказал, что, как приоритетные направления деятельности, продолжаются работы по модернизации и расширению инфраструктуры по реабилитации и социальным услугам. В этом месяце (ноябрь) для лиц с инвалидностью капитально отремонтированы, реконструированы и снабжены современным оборудованием Региональные центры по реабилитации в Евлахе и Нафталане, лечебный пансионат в Мардакяне. До конца этого года в пользование граждан от уязвимых групп будет передан еще ряд социальных объектов, работы в этом направлении будут продолжены и в следующем году.

Бабаев отметил, что за 10 месяцев текущего года Реабилитационные центры министерства оказали стационарные услуги 7241 и амбулаторные услуги – 1867 лицам с инвалидностью. Было подчеркнуто, что по мере введения в эксплуатацию новых реабилитационных центров эти показатели будут расти.

На совещании замминистра труда и соцобеспечения Вюсал Насирли рассказал о работе, проводимой по заказу министерства в сфере ремонта и строительства социальных объектов. С различными вопросами выступили завотделом Госфонда соцзащиты Вугар Бехбудов, начальник Госслужбы реабилитации и медико-социальной экспертизы при министерстве Джавид Абдул-Гадиров, завотделом политики труда министерства Абульфат Магеррамов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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