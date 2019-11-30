В Гяндже и Лянкяране будут созданы новые туристические организации

30 ноября 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - До конца этого года предусматривается создание Гянджинской и Лянкяранской организации по менеджменту дестинации, которые будут координировать туристическую политику в западном и южном регионах соответственно.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на Азербайджанском туристическом саммите сказал руководитель Аппарата Государственного агентства по туризму Кянан Гасымов.

По его словам, в связи с этим в настоящее время осуществляются заключительные работы.

"С прошлого года мы пытаемся осуществить управление туристической политикой в регионах посредством линии менеджмента дестинации. Уже учреждены Шекинская и Губинская организации по менеджменту дестинации, охватывающие Шеки-Балакенский и Губа-Гусарский регионы соответственно. Основная фукнкция организаций по менеджменту дестинации - активное участие в формировании туристической политики в регионе, а также координация деятельности с членами туристической индустрии в этом регионе, создание новых туристических продуктов и маршрутов. В этой связи уже есть определенные достижения в Шекинском и Губинском регионах», - сказал Гасымов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев.)

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