АПБ: Недопустимо распространение в медиа неполноценной информации

30 ноября 2019 17:16 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) прокомментировало слухи, распространенные в последние дни по поводу пищевых отравлений, передает в субботу Trend.

"В последние дни, в некоторых СМИ, безо всяких заключений экспертизы, распространяется информация о пищевых отравлениях. В результате лабораторных исследований становится ясно, что предварительная информация не соответствует действительности, а в большинстве случаях - вообще не связана с пищевыми отравлениями. Распространение такой неполноценной информации, не подтвержденной фактами, является показателем непрофессионального подхода к вопросу. В любом случае, распространение неполноценной информации без заключения экспертизы недопустимо и носит предвзятый характер», - сказали в АПБ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Турции 50 человек отравились некачественной пищей
Турция 04:56
АПБ продолжает осуществление мер в направлении обеспечения пищевой безопасности (ФОТО)
Экономика 29 ноября 16:32
АПБ Азербайджана обратилось к предпринимателям-производителям и экспортерам помидоров (ФОТО)
Экономика 29 ноября 16:25
В Баку лимонад выпускали в антисанитарных условиях (ФОТО)
Общество 28 ноября 15:41
В Баку прекращена деятельность кондитерского цеха
Экономика 26 ноября 18:57
На предприятии по производству и продаже мучных изделий в Баку выявлены нарушения (ФОТО)
Общество 26 ноября 10:16
Лента новостей
В Туркменистане принят проект госбюджета на 2020 год
Финансы 17:10
Президент Ильхам Алиев поздравил лаосского коллегу
Политика 17:10
Уроки начинаются в виртуальной реальности
Общество 16:58
Расходы на строительство второй очереди магистрального газопровода в Казахстане превысят $120 млн
Энергетика 16:52
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента ОАЭ
Политика 16:36
Президент Ильхам Алиев поздравил вице-президента, премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов и правителя Дубая
Политика 16:27
TANAP — это показатель политического веса Азербайджана
Политика 16:23
Животноводство играет важную роль в сельском хозяйстве Грузии
Бизнес 16:18
В Грузии увеличилась выработка электроэнергии
Энергетика 16:15