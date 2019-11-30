АПБ: Недопустимо распространение в медиа неполноценной информации

БАКУ/Trend/ - Агентство пищевой безопасности (АПБ) прокомментировало слухи, распространенные в последние дни по поводу пищевых отравлений, передает в субботу Trend.

"В последние дни, в некоторых СМИ, безо всяких заключений экспертизы, распространяется информация о пищевых отравлениях. В результате лабораторных исследований становится ясно, что предварительная информация не соответствует действительности, а в большинстве случаях - вообще не связана с пищевыми отравлениями. Распространение такой неполноценной информации, не подтвержденной фактами, является показателем непрофессионального подхода к вопросу. В любом случае, распространение неполноценной информации без заключения экспертизы недопустимо и носит предвзятый характер», - сказали в АПБ.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Юсиф Агаев)

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