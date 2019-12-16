В феврале фермеры Азербайджана получат ветеринарную клинику

16 декабря 2019 15:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сегодня обсуждалась годовая деятельность Научно-исследовательского института ветеринарии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Директор Центра аграрной науки и инноваций Имран Джумшудов и председатель профсоюза работников сельского хозяйства Фуад Мамедов встретились с коллективом Института.

Директор Института Сияля Рустамова рассказала участникам мероприятия о работе, проведенной за год.

По ее словам, в задачи НИИ на 2020-2025 гг. входят такие направления как диагноз на уровне молекулярной биологии инвазионных и инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, производство сывороток, вакцин и диагностикумов с использованием местных штаммов.

Она отметила, что на территории площадью 10 гектаров Абшеронской опытной станции НИИ закладывается интенсивный сад из 65 тысяч тутовых саженцев, привезенных из Китая, и 8 тысяч местных саженцев шелковицы: «Также в Институте создается лаборатория биобезопасности второго уровня, будет сформировано 15 региональных научно-исследовательских опорных баз по сбору первичных патологических материалов из регионов. Кроме того, в феврале в пользование фермеров будет сдана ветеринарная клиника».

Рустамова подчеркнула, что для расширения возможностей научного сотрудничества подписаны договора с институтами генетических запасов и микробиологии НАНА.

В настоящее время проводятся совместные исследования по производству микологических кормовых добавок. Также заключены договора о сотрудничестве с научно-производственными предприятиями России, Казахстана, Украины и Литвы, которые в ближайшем будущем позволят наладить совместную производственную деятельность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Реформы в сельском хозяйстве развивают весь бизнес - замминистра (ФОТО)
Бизнес 15 декабря 13:07
Минсельхоз Азербайджана о новых размерах субсидий фермерам
Экономика 13 декабря 16:51
В Азербайджане начинаются очередные мониторинги в связи с "птичьим гриппом"
Экономика 12 декабря 17:16
В Лянкяране и Джалилабаде заработали "Друзья МСБ" (ФОТО)
Экономика 7 декабря 13:42
Минсельхоз Азербайджана о внедрении электронной системы EKTIS
Бизнес 6 декабря 20:47
Выездной продажей удобрений воспользовалось почти 6 тыс. человек (ФОТО)
Бизнес 6 декабря 09:10
Лента новостей
В Казахстане идет работа по возмещению затрат экспортерам продуктов переработки
Бизнес 16:36
Объем сделок на Узбекской товарной бирже вырос на 5%
Финансы 16:34
В рамках программы развития женского предпринимательства в Азербайджане открылось турагентство
Бизнес 16:30
Сальдо торгового баланса в Азербайджане превысило 4,5 млрд манатов профицита
Бизнес 16:25
Турецкая авиакомпания объявила о сокращении
Транспорт 16:23
В Грузии презентована новая инвестиционная стратегия
Бизнес 16:21
Компания BP презентовала книгу, посвященную АЧГ
Энергетика 16:20
В БГУ прошла демонстрация документального фильма «Вечная командировка» (ФОТО)
Общество 16:13
Мануальная техника Фуада Ибрагимова покорила Ригу - победа фатума и эмоциональное потрясение (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 16:10