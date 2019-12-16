В феврале фермеры Азербайджана получат ветеринарную клинику

БАКУ /Trend/ - Сегодня обсуждалась годовая деятельность Научно-исследовательского института ветеринарии, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство сельского хозяйства.

Директор Центра аграрной науки и инноваций Имран Джумшудов и председатель профсоюза работников сельского хозяйства Фуад Мамедов встретились с коллективом Института.

Директор Института Сияля Рустамова рассказала участникам мероприятия о работе, проведенной за год.

По ее словам, в задачи НИИ на 2020-2025 гг. входят такие направления как диагноз на уровне молекулярной биологии инвазионных и инфекционных заболеваний сельскохозяйственных животных, производство сывороток, вакцин и диагностикумов с использованием местных штаммов.

Она отметила, что на территории площадью 10 гектаров Абшеронской опытной станции НИИ закладывается интенсивный сад из 65 тысяч тутовых саженцев, привезенных из Китая, и 8 тысяч местных саженцев шелковицы: «Также в Институте создается лаборатория биобезопасности второго уровня, будет сформировано 15 региональных научно-исследовательских опорных баз по сбору первичных патологических материалов из регионов. Кроме того, в феврале в пользование фермеров будет сдана ветеринарная клиника».

Рустамова подчеркнула, что для расширения возможностей научного сотрудничества подписаны договора с институтами генетических запасов и микробиологии НАНА.

В настоящее время проводятся совместные исследования по производству микологических кормовых добавок. Также заключены договора о сотрудничестве с научно-производственными предприятиями России, Казахстана, Украины и Литвы, которые в ближайшем будущем позволят наладить совместную производственную деятельность.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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