Объем сельхозпродукции в Азербайджане вырос на 7,1%

17 декабря 2019 11:21 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - За девять месяцев 2019 года объем сельскохозяйственной продукции в Азербайджане вырос на 7,1 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом сказал министр сельского хозяйства Инам Керимов, сообщает во вторник Trend.

По его словам, доля добавочной стоимости в ВВП в сферах сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства составила 6,2 процента. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года существенно вырос экспорт аграрной продукции из Азербайджана: «Считаем, что эти показатели будут расти до конца текущего года. Эти показатели могут считаться результатом правильной государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности страны».

(Автор: Самир Али: Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)

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