Общественный совет при Агентстве по развитию МСБ Азербайджана обсудил вопросы продовольственного бизнеса (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Общественный совет при Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана сегодня провел первый в 2020 году форум, посвященный продовольственному бизнесу, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу Агентства.

В мероприятии, организованном на тему «Форум продовольственного бизнеса: текущая ситуация и перспективы», приняли участие представители Агентства по развитию МСБ, министерства сельского хозяйства и других государственных структур, а также субъекты предпринимательства в продовольственном секторе.

На мероприятии обсуждались актуальные вопросы в продовольственном секторе, изменения, внесенные в законодательство в этой сфере, сотрудничество между государственными и частными структурами. Также были даны ответы на вопросы, интересующие предпринимателей, выслушаны предложения бизнес-субъектов.

На форуме было отмечено, что прозвучавшие мнения, заключения и решения будут доведены до внимания соответствующих структур.

Председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что в пищевом секторе работает много предпринимателей. Только в 2019 году в этой сфере регистрацию прошли свыше 10 тысяч субъектов предпринимательства. Правильная и эффективная организация бизнеса в данной сфере очень важна с точки зрения пищевой безопасности.

Он отметил, что для эффективной организации бизнеса в пищевом секторе необходимо повысить умения и навыки объектов МСБ, расширить охват просветительских мер, усилить внимание в сфере продажи и логистики пищевой продукции местного производства, поощрять механизмы государственной поддержки.

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