Установка пластиковых коробок для счетчиков снизит число вмешательств в их работу - газовый оператор Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Установка новых прозрачных пластиковых коробок для газовых счетчиков поспособствует сведению к минимуму числа вмешательств в их работу, сообщает в субботу Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз" (газовый оператор Азербайджана).

Согласно информации, их можно будет устанавливать как на механические, так и на электронные счетчики.

"Эти пластиковые коробки устойчивы к внешним механическим воздействиям, в частности к ударам. Они будут запечатаны, и в двух местах будет нанесена пломба. Абонент без труда сможет снимать показания счетчика через прозрачную коробку, а для пополнения баланса на электронных счетчиках есть специальный отсек для смарт-карты. В ходе государственной проверки счетчик будет изыматься вместе с коробкой, и на соответствующем предприятии будет проведена процедура проверки при участии самого абонента", - говорится в сообщении.

(Текст: Турал Гараджаев)