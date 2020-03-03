В Баку выросли цены на аренду квартир

БАКУ /Trend/ - Цены на аренду квартир в Баку в январе выросли.

Об этом сказал Trend главный директор консалтинговой компании "MBA Group", эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов

Он отметил, что за месяц цены на рынке аренды квартир в Баку выросли на 5,62 процента, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 14,35 процента.

"Аренда торговых объектов за месяц подешевела на 5,15 процента, а за год - выросла на 4,8 процента. Рост цен на аренду квартир обусловлен наплывом туристов в страну в январе в связи с праздниками", - сказал Ибрагимов.

По его словам, в последующие месяцы на рынке аренды квартир ожидается снижение цен.

(Автор: Эльчин Мехтиев)