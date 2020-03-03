В Баку выросли цены на аренду квартир
БАКУ /Trend/ - Цены на аренду квартир в Баку в январе выросли.
Об этом сказал Trend главный директор консалтинговой компании "MBA Group", эксперт по недвижимости Нусрет Ибрагимов
Он отметил, что за месяц цены на рынке аренды квартир в Баку выросли на 5,62 процента, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - на 14,35 процента.
"Аренда торговых объектов за месяц подешевела на 5,15 процента, а за год - выросла на 4,8 процента. Рост цен на аренду квартир обусловлен наплывом туристов в страну в январе в связи с праздниками", - сказал Ибрагимов.
По его словам, в последующие месяцы на рынке аренды квартир ожидается снижение цен.
(Автор: Эльчин Мехтиев)
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