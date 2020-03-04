Азербайджан ограничил перевозки в Казахстан

БАКУ /Trend/ - В связи с предотвращением угрозы распространения коронавируса (2019-nCoV) с 5 марта приостанавливается вхождение в казахстанские порты Актау и Курык на Каспии иностранных судов.

Об этом Казахстан проинформировал судоходные компании, в том числе ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО.

Согласно информации, въезд в страну пассажиров, водителей, проводников вагонов, а также колесной техники приостанавливается на неопределенное время. Паромная перевозка вагонов будет продолжена.

В связи с этим ASCO доводит до внимания пассажиров и предпринимателей, желающих перевезти грузы, о приостановлении продажи билетов. После снятия ограничения по этому вопросу будет предоставлена дополнительная информация.

Отметим, что в связи с угрозой распространения коронавируса ASCO осуществляет антиэпидемические профилактические меры. На судах, в структурных управлениях компании усилены работы по дезинфекции. В рамках профилактических мер персонал 13 паромов и 2 паромов Ro-Ro, следующих в Туркменистан и Казахстан, обеспечен защитными средствами - перчатками, респираторами, очками, комбинезонами, а также приборами, измеряющими температуру на дистанции.

(Текст: Кямаля Сеидова)