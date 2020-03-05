Агентство по развитию МСБ Азербайджана провело тренинги для женщин-предпринимателей (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), успешно окончившие тренинги инструкторов, организованные ЕС в рамках проекта «Поддержка развития предпринимательства в сельской местности», провели тренинги для женщин в регионах Азербайджана, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.

В феврале в тренингах, организованных в Губе, Хачмазе, Мингячевире и Гяндже, приняли участие женщины, заинтересованные в предпринимательской деятельности.

На тренингах на тему «Предпринимательство и начало бизнеса» были розданы просветительские материалы для повышения знаний и навыков субъектов МСБ.

Отметим, что Агентство по развитию МСБ Азербайджана - один из бенефициаров проекта ЕС по технической поддержке программы «Поддержки развития предпринимательства в сельской местности», охватывающей 2019-2021 годы.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)