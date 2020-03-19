В Агентстве по развитию МСБ Азербайджана прошла встреча с предпринимателями торговли и общепита
БАКУ/Trend/ - С целью изучения влияния распространяемой в мире коронавирусной инфекции (COVİD-19) на работу местных предпринимателей в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) была проведена очередная встреча с предпринимателями сфер общепита и торговли, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Агентство.
На встрече принимали участие более 30 субъектов предпринимательства.
Председатель правления Агентства Орхан Мамедов отметил, что для изучения влияния распространяемой в мире коронавирусной инфекции (COVİD-19) на работу местных предпринимателей, функционирующих в различных секторах экономики, в частности, субъектов МСБ, Агентство встречается с ними и проводит соответствующие опросы.
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