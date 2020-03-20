"PAŞA Həyat Sığorta" повышает процентные ставки по манатным сертификатам

БАКУ/Trend - "PAŞA Həyat Sığorta", ведущая страховая компания страны, порадовала своих клиентов новой кампанией, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на компанию.

Процентные ставки по одному из основных продуктов компании - накопительное страхование жизни, были увеличены с 3% до 4% годовых для новых клиентов по договорам в манатах. В связи с этим официальный представитель компании Вюсал Нагиев заявил, что интерес к этому инвестиционному продукту, к которому в настоящее время присоединилось более 10 000 клиентов, чрезвычайно высок:

«Этот продукт, основанный на больших льготах, предоставляемых нашим государством, является наиболее эффективным инвестиционным инструментом, среди доступных в настоящее время на рынке. Клиенты, приобретающие данный продукт, помимо освобождения от подоходного налога и выплат в Госфонд по социальной защите, при осуществлении перечислений средств от своей официальной зарплаты на страховые счета получают дополнительный доход в процентах.

В настоящее время в портфеле компании преобладают клиенты, оформившие страховые договора в манатах. Учитывая интерес наших клиентов и доверие к нашей компании, в преддверии праздника мы решили порадовать новой кампанией и повысить процентные ставки с 3% до 4% для наших новых клиентов, которые предпочитают заключать договора в национальной валюте. Мы считаем, что эти новые условия будут стимулировать наших клиентов к заключению новых договоров, а также станут дополнительным стимулом для многих потенциальных клиентов, которые заинтересованы в этом продукте », - сказал Нагиев.

Отметим, что кампания будет проводиться до 30 апреля 2020 года.