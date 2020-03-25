Агентство по развитию МСБ продолжает оказывать населению дистанционные услуги

БАКУ/Trend/ - Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжает оказывать дистанционные услуги, в праздничные дни включительно, для консультирования и рассмотрения обращений предпринимателей и их информирования о мерах, предпринимаемых правительством Азербайджана по минимизации воздействия пандемии коронавируса (COVID-19) на деловую среду страны.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство, его сотрудники (включая региональные подразделения) в том числе отвечают на все интересующие вопросы по телефону (+99412) 404 04 01 или номеру call-центра 131, а также по электронной почте info@msb.gov.az.

В то же время, на официальном сайте Агентства по развитию МСБ периодически публикуются материалы для информирования предпринимателей и граждан о мерах, принимаемых в стране с целью минимизации воздействия коронавирусной пандемии на местные субъекты предпринимательства, и о профилактических мерах по защите от инфекции.

На данном сайте и на страницах Агентства в социальных сетях также регулярно размещаются различные видеоролики, посвященные борьбе с коронавирусом.

(Текст: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)