Саммит ЕС поручил Еврогруппе разработать план восстановления экономики после пандемии

Лидеры 27 стран - членов Евросоюза поручили Еврогруппе и Еврокомиссии разработать в течение 14 дней финансовый план восстановления экономики ЕС после пандемии вызванного коронавирусом заболевания. Об этом сообщил на пресс-конференции глава Евросовета Шарль Мишель в четверг вечером по итогам саммита ЕС в формате видеоконференции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На данном этапе мы предлагаем Еврогруппе и Еврокомиссии представить нам свои предложения в течение двух недель. Эти предложения должны учитывать беспрецедентный характер шока от коронавируса, затронувшего все наши страны, и наши ответные меры будут усилены по мере необходимости, с дальнейшими инклюзивными действиями в свете происходящих событий, чтобы обеспечить всеобъемлющую реакцию", - сказал он.