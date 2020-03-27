Меры по поддержке бизнеса в Азербайджане охватят среднесрочный период

БАКУ /Trend/ - Четыре рабочие группы, созданные в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева для снижения негативного влияния ситуации с коронавирусом на экономику страны, работают в полную силу.

Об этом в пятницу сказал Trend исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Вюсал Гасымлы.

По его словам, ожидается, что на предварительном этапе Рабочая группа под руководством министра экономики, созданная с целью оценки влияния пандемии коронавируса на экономику страны, представит в связи с этим соответствующие предложения: "Уже выявлены сектора, которые понесли ущерб, в то же время идет работа над критериями для списка предпринимателей в этих сферах. Предварительно установлены 12 секторов, в числе которых туризм, торговля, транспорт, сфера общепита и другие. В этом процессе за основу были взяты объективный анализ, а также заключения самих предпринимателей. В настоящее время обсуждаются трудности, с которыми столкнулись предприниматели, а также механизмы поддержки в налоговой, таможенной и других сферах".

Гасымлы отметил, что под влиянием пандемии в глобальной экономике уже наблюдается рецессия, и пока неясно, когда закончится кризис: "Ввиду этого меры по поддержке бизнеса в Азербайджане будут охватывать как краткосрочный, так и среднесрочный период. Несмотря на негативное влияние глобальных шоков, нефтехимия, газохимия, аграрный сектор, сфера информационных и услуг связи с начала года продемонстрировали двузначный показатель темпов роста. С этого года в стране стремительно вырастут также темпы добычи природного газа. Все эти сферы, создав мультипликативный эффект, могут обусловить развитие других сфер по стоимостной цепочке. Таким образом, благодаря секторам, демонстрирующим устойчивость, можно будет предотвратить резкий спад экономики, вызванный рецессией в других сферах. Будет усилена социальная защита работников сфер, наиболее пострадавших от пандемии, и постараемся, чтобы предприятия, понесшие ущерб, не сокращали штат своих работников. Также будут осуществлены мероприятия в сфере занятости. Будет расширен охват программ самозанятости, оплачиваемых общественных работ и адресной социальной помощи. Для защиты малообеспеченных людей от влияния кризиса будут приняты дополнительные меры. Следует учесть, что азербайджанское правительство ведет борьбу с глобальными шоками в условиях, когда цена на баррель нефти ниже 30 долларов, то есть в два раза ниже прогнозированного в бюджете. Сохранение макроэкономической стабильности в такой момент находится в центре внимания правительства. Рабочая группа во главе с председателем Центробанка в течение двух месяцев оценит возможное негативное влияние на банковский сектор и макроэкономику, на основании чего будут приняты дополнительные меры по сохранению стабильности маната и контролю уровня инфляции. Мировая экономика впервые сталкивается с такой глубокой рецессией и пандемией одновременно. Экономика Азербайджана намерена повысить свою конкурентоспособность, преодолев это испытание под руководством Президента Ильхама Алиева. Для этого крайне важна солидарность, государства, бизнес-сектора и населения", - сказал Вюсал Гасымлы.

(Текст: Турал Гараджаев)