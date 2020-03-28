Центры службы ASAN будут работать в особом режиме

БАКУ/Trend/ - Центры службы ASAN и ASAN Kommunal при Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана продолжат свою деятельность с 29 марта 2020 года в особом режиме, передает в субботу Trend со ссылкой на Госагентство.

Согласно информации, соответствующий режим вводится в связи с объявлением особого режима карантина Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджана в рамках превентивных мер по недопущению распространения коронавируса в стране, а также согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения о закрытии мест массового скопления людей.

Для обеспечения государственного обслуживания обращения будут приниматься по телефону 108.

Если будет установлено, что предоставление услуги в рамках обращения необходимо, то гражданин будет направлен в соответствующий центр службы ASAN. Центры, в которых будет осуществляться прием граждан, а также сотрудники, которые будут оказывать передвижное обслуживание, будут снабжены устройством для измерения температуры и соответствующими защитными средствами.

Граждане, которым заранее будет сообщено, что документы готовы, смогут получить их в соответствующих центрах.

Помимо этого, гражданам рекомендуется воспользоваться электронными услугами на портале «Электронное правительство» (https://www.e-gov.az).

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)