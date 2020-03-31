За счет налоговых льгот в Азербайджане будет сохранена бизнес-среда

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана предпринимает серьезные и систематические меры для поддержания макроэкономической стабильности в стране и минимизации ущерба от распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса, академик Зияд Самедзаде.

Самедзаде отметил, что распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 19 марта созданы четыре рабочие группы для подготовки конкретных предложений по снижению негативного влияния распространения коронавируса на экономику страны, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости и на субъекты предпринимательства.

"Как вам известно, одну из рабочих групп возглавляет министр экономики Микаил Джаббаров. 31 марта 2020 года, министр, находясь на приеме у Президента Ильхама Алиева, сказал, что были подготовлены и представлены правительству конкретные предложения. Я ознакомился с подготовленными предложениями и, как экономист, хотел бы отметить, что подготовка этих предложений стала результатом достаточно системного подхода, сравнительного анализа и глубокого изучения указанной проблематики. Предложения отражают реальность и включают меры, направленные на расширение возможностей развития Азербайджана в будущем", - отметил депутат.

Самедзаде подчеркнул, что масштаб проделанной работы широк и обширен.

"Прежде всего, хотелось бы сообщить о финансовой емкости программы поддержки. То есть, государственная поддержка со стороны государства ведущим секторам экономики и пострадавшим отраслям составит около 2,5 миллиарда манатов. Это составляет около 10 процентов государственного бюджета. Это говорит о готовности и способности государства устранить причиненный ущерб", - сказал он.

Самедзаде отметил, что Азербайджан для устранения этого ущерба не намерен обращаться в какую-либо международную организацию.

"Азербайджан только за счет своих внутренних возможностей пытается устранить ущерб. Это результат наших успехов, достигнутых за последние 15 лет", - заметил депутат.

Он подчеркнул, что предприниматели, которые работают прозрачно, в рамках поддержки будут получать часть своей зарплаты от государства.

«Государство будет поддерживать предпринимателей в зависимости от количества трудовых договоров. Это будет охватывать более 300 тысяч человек, работающих в частном секторе», - сказал Самедзаде.

Академик отметил, что некоторые сферы, в том числе и туризм, подвержены 100-процентному воздействию коронавируса, эти предприятия прекратили свою деятельность в соответствии с решением Кабинета министров.

"Субъектам, прекратившим свою деятельность в обязательном порядке, будет оказана помощь со стороны государства, что является одним из важнейших шагов, предпринятых нашим государством для защиты экономики страны», - сказал он.

Как отметил Самедзаде, особое внимание в рамках предложений, подготовленных министерством экономики, заслуживает поддержка малого бизнеса. В Азербайджане есть микро и индивидуальные предприниматели, численность которых составляет около 290 тысяч человек. Будут применены налоговые преференции для бизнеса, что является очень серьезным шагом, за счет определенных льгот в Азербайджане будет сохранена бизнес-среда. Одним из важных вопросов является поддержка банковских кредитов.

Автор: Эльчин Мехдиев.