В Азербайджане объявлены сроки представления налоговых отчетов

БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана "Об установлении нерабочих дней в качестве особого трудового режима на территории страны" от 25 марта 2020 года в условиях особого трудового режима на территории Азербайджана для работающих на пятидневной рабочей неделе нерабочими днями были объявлены 29 марта-3 апреля, а для работающих на шестидневной рабочей неделе - 26-28 марта и 30 марта-4 апреля 2020 года.

Как сообщили в понедельник Trend в министерстве по налогам, согласно статье 68.2 Налогового кодекса любой срок истекает в конце последнего дня указанного в Кодексе периода. Если какой-либо срок, предусмотренный Кодексом, приходится на нерабочий день, то он переносится на следующий за ним ближайший рабочий день.

Согласно постановлению Кабинета министров "О регулировании режима работы в Азербайджане в период специального карантинного режима" № 122 от 31 марта 2020 года в связи с данным режимом, объявленным в Азербайджане с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, упразднено постановление Кабинета министров "Об установлении нерабочих дней в качестве особого трудового режима на территории страны".

Также приложением № 2 к Постановлению определены сферы, продолжение работы которых представляется необходимым в нерабочие дни, установленные на территории Азербайджана

В связи с периодом карантина в соответствии с вышеуказанным, представление налоговых отчетов и выплаты налогов устанавливаются в нижеприведенном порядке:

1. Налогоплательщики сфер, деятельность которых разрешена, должны представить годовые отчеты по налогу на прибыль и имущество по итогам 2019 года, а также месячные отчеты за февраль 2020 года и оплатить налоги шестого апреля 2020 года;

2. Налогоплательщики сфер, деятельность которых запрещена, должны представить годовые отчеты по налогу на прибыль и имущество по итогам 2019 года, месячные отчеты за февраль, март 2020 года и квартальные отчеты по первому кварталу 2020 года, а также представить соответствующую справку об оплате налогов, оплатить налоги 21 апреля 2020 года.

Приложение № 2 к Постановлению Кабинета министров Азербайджана от 31 марта 2020 года № 122.

Список сфер деятельности, продолжение работы которых представляется необходимым в нерабочие дни, установленные на территории Азербайджана:

1. По отрасли здравоохранения и социальной сфере:

1.1.научно-исследовательские и лабораторные услуги;

1.2.услуги по больницам, поликлиникам и другим медицинским учреждениям;

1.3.ветеринарные услуги;

1.4.производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;

1.5.социальные услуги;

1.6.услуги сиделки для лиц с нарушениями умственного развития и нуждающихся в особой заботе.

2. По инфраструктурной сфере:

2.1.коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, энергораспределение);

2.2.производство электроэнергии и энергоснабжение;

2.3.водоснабжение и мелиорация;

2.4.услуги телекоммуникации и связи.

3. По сфере транспорта и логистики:

3.1.грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;

3.2.услуги перевозки железных дорог, морского пароходства, портов и автомобилей (автодорог);

3.3.логистические услуги;

3.4.услуги общественного транспорта и такси.

4. Основные виды производства:

4.1.производство продукции оборонной промышленности;

4.2.производство нефтяного оборудования и установок;

4.3.производство продуктов питания и сырья для них, заготовка, поставка, хранение и оптовая продажа продуктов питания;

4.4.производство повседневных средств ухода и гигиены;

4.5.производство химической продукции;

4.6.производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;

4.7.земледелие и сбор урожая;

4.8.добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;

4.9.транспортировка нефти и газа по трубопроводам;

4.10.деятельность по металлургической промышленности;

4.11.производство и ремонт строительного и бытового оборудования;

4.12.услуги инженерии и проектирования;

4.13.строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог;

4.14.производство фасовочной продукции;

4.15.производство каменной, металлической и деревянной продукции;

4.16.производство и ремонт мебели;

4.17.забой скота.

5. По розничной и оптовой продаже:

5.1.пункты продажи продовольственной продукции;

5.2.аптеки;

5.3.автозаправочные станции;

5.4.зоомагазины, в том числе пункты продажи корма для животных;

5.5.пункты продажи строительных материалов и бытовой галантереи.

6. По бытовым услугам:

6.1.сбор и утилизация бытовых отходов;

6.2.почтовые услуги;

6.3.химическая чистка;

6.4.уборка жилых зданий, за исключением квартир;

6.5.ремонт автомобилей;

6.6.пункты автомоек;

6.7.услуги перевода;

6.8.приюты для животных;

6.9.услуги дизайна.

7. Средства массовой информации.

8. По финансовым организациям:

8.1.банки и небанковские кредитные организации;

8.2.инвестиционные компании, фондовые биржи;

8.3.страховые организации;

8.4.организации, оказывающие услуги по платежам и клирингу.

9. По специальным видам услуг:

9.1.услуги доставки;

9.2.ремонт бытового оборудования;

9.3.услуги дезинфекции.

10. Адвокатская деятельность.

1.По сфере здравоохранения и социальной сфере:

1.1.научно-исследовательские и лабораторные услуги;

1.2.услуги по больницам, поликлиникам и другим медицинским учреждениям;

1.3.ветеринарные услуги;

1.4.производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;

1.5.социальные услуги;

1.6.услуги сиделки для лиц с нарушениями умственного развития и нуждающихся в особой заботе.

2.По инфраструктурной сфере:

2.1.коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, энергораспределение);

2.2.производство электроэнергии и энергоснабжение;

2.3.водоснабжение и мелиорация;

2.4.услуги телекоммуникации и связи.

3.По сфере транспорта и логистики:

3.1.грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;

3.2.услуги железных дорог, морского пароходства, портов и автомобильных дорог;

3.3.логистические услуги;

3.4.услуги общественного транспорта и такси.

4.Основные виды производства:

4.1.производство продукции оборонной промышленности;

4.2.производство нефтяного оборудования и установок;

4.3.производство продуктов питания и сырья для них, заготовка, поставка, хранение и оптовая продажа продуктов питания;

4.4.производство повседневных средств ухода и гигиены;

4.5.производство химической продукции;

4.6.производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;

4.7.земледеление и сбор урожая;

4.8.добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;

4.9.транспортировка нефти и газа по трубопроводам;

4.10.деятельность по металлургической промышленности;

4.11.производство и ремонт строительного и бытового оборудования;

4.12.услуги инженерии и проектирования;

4.13.строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог;

4.14.производство фасовочной продукции;

4.15.производство каменной, металлической и деревянной продукции;

4.16.производство и ремонт мебели;

4.17.забой скота.

5.По розничной и оптовой продаже:

5.1.пункты продажи продовольственной продукции;

5.2.аптеки;

5.3.автозаправочные станции;

5.4.зоомагазины, в том числе пункты продажи корма для животных;

5.5.пункты продажи строительных материалов и бытовой галантереи.

6.По бытовым услугам:

6.1.сбор и утилизация бытовых отходов;

6.2.почтовые услуги;

6.3.химическая чистка;

6.4.уборка жилых зданий, за исключением квартир;

6.5.ремонт автомобилей;

6.6.пункты автомоек;

6.7.услуги перевода;

6.8.приюты для животных;

6.9.услуги дизайна.

7.Средства массовой информации.

8.По финансовым организациям:

8.1.банки и небанковские кредитные организации;

8.2.инвестиционные компании, фондовые биржи;

8.3.страховые организации;

8.4.организации, оказывающие услуги по платежам и клирингу.

9.По специальным видам услуг:

9.1.услуги доставки;

9.2.ремонт бытового оборудования;

9.3.услуги дезинфекции.

10.Адвокатская деятельность.