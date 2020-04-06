В Азербайджане объявлены сроки представления налоговых отчетов
БАКУ /Trend/ - В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана "Об установлении нерабочих дней в качестве особого трудового режима на территории страны" от 25 марта 2020 года в условиях особого трудового режима на территории Азербайджана для работающих на пятидневной рабочей неделе нерабочими днями были объявлены 29 марта-3 апреля, а для работающих на шестидневной рабочей неделе - 26-28 марта и 30 марта-4 апреля 2020 года.
Как сообщили в понедельник Trend в министерстве по налогам, согласно статье 68.2 Налогового кодекса любой срок истекает в конце последнего дня указанного в Кодексе периода. Если какой-либо срок, предусмотренный Кодексом, приходится на нерабочий день, то он переносится на следующий за ним ближайший рабочий день.
Согласно постановлению Кабинета министров "О регулировании режима работы в Азербайджане в период специального карантинного режима" № 122 от 31 марта 2020 года в связи с данным режимом, объявленным в Азербайджане с целью пресечения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, упразднено постановление Кабинета министров "Об установлении нерабочих дней в качестве особого трудового режима на территории страны".
Также приложением № 2 к Постановлению определены сферы, продолжение работы которых представляется необходимым в нерабочие дни, установленные на территории Азербайджана
В связи с периодом карантина в соответствии с вышеуказанным, представление налоговых отчетов и выплаты налогов устанавливаются в нижеприведенном порядке:
1. Налогоплательщики сфер, деятельность которых разрешена, должны представить годовые отчеты по налогу на прибыль и имущество по итогам 2019 года, а также месячные отчеты за февраль 2020 года и оплатить налоги шестого апреля 2020 года;
2. Налогоплательщики сфер, деятельность которых запрещена, должны представить годовые отчеты по налогу на прибыль и имущество по итогам 2019 года, месячные отчеты за февраль, март 2020 года и квартальные отчеты по первому кварталу 2020 года, а также представить соответствующую справку об оплате налогов, оплатить налоги 21 апреля 2020 года.
Приложение № 2 к Постановлению Кабинета министров Азербайджана от 31 марта 2020 года № 122.
Список сфер деятельности, продолжение работы которых представляется необходимым в нерабочие дни, установленные на территории Азербайджана:
1. По отрасли здравоохранения и социальной сфере:
1.1.научно-исследовательские и лабораторные услуги;
1.2.услуги по больницам, поликлиникам и другим медицинским учреждениям;
1.3.ветеринарные услуги;
1.4.производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;
1.5.социальные услуги;
1.6.услуги сиделки для лиц с нарушениями умственного развития и нуждающихся в особой заботе.
2. По инфраструктурной сфере:
2.1.коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, энергораспределение);
2.2.производство электроэнергии и энергоснабжение;
2.3.водоснабжение и мелиорация;
2.4.услуги телекоммуникации и связи.
3. По сфере транспорта и логистики:
3.1.грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;
3.2.услуги перевозки железных дорог, морского пароходства, портов и автомобилей (автодорог);
3.3.логистические услуги;
3.4.услуги общественного транспорта и такси.
4. Основные виды производства:
4.1.производство продукции оборонной промышленности;
4.2.производство нефтяного оборудования и установок;
4.3.производство продуктов питания и сырья для них, заготовка, поставка, хранение и оптовая продажа продуктов питания;
4.4.производство повседневных средств ухода и гигиены;
4.5.производство химической продукции;
4.6.производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;
4.7.земледелие и сбор урожая;
4.8.добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;
4.9.транспортировка нефти и газа по трубопроводам;
4.10.деятельность по металлургической промышленности;
4.11.производство и ремонт строительного и бытового оборудования;
4.12.услуги инженерии и проектирования;
4.13.строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог;
4.14.производство фасовочной продукции;
4.15.производство каменной, металлической и деревянной продукции;
4.16.производство и ремонт мебели;
4.17.забой скота.
5. По розничной и оптовой продаже:
5.1.пункты продажи продовольственной продукции;
5.2.аптеки;
5.3.автозаправочные станции;
5.4.зоомагазины, в том числе пункты продажи корма для животных;
5.5.пункты продажи строительных материалов и бытовой галантереи.
6. По бытовым услугам:
6.1.сбор и утилизация бытовых отходов;
6.2.почтовые услуги;
6.3.химическая чистка;
6.4.уборка жилых зданий, за исключением квартир;
6.5.ремонт автомобилей;
6.6.пункты автомоек;
6.7.услуги перевода;
6.8.приюты для животных;
6.9.услуги дизайна.
7. Средства массовой информации.
8. По финансовым организациям:
8.1.банки и небанковские кредитные организации;
8.2.инвестиционные компании, фондовые биржи;
8.3.страховые организации;
8.4.организации, оказывающие услуги по платежам и клирингу.
9. По специальным видам услуг:
9.1.услуги доставки;
9.2.ремонт бытового оборудования;
9.3.услуги дезинфекции.
10. Адвокатская деятельность.
1.По сфере здравоохранения и социальной сфере:
1.1.научно-исследовательские и лабораторные услуги;
1.2.услуги по больницам, поликлиникам и другим медицинским учреждениям;
1.3.ветеринарные услуги;
1.4.производство медицинского оборудования, лекарств и медицинских средств;
1.5.социальные услуги;
1.6.услуги сиделки для лиц с нарушениями умственного развития и нуждающихся в особой заботе.
2.По инфраструктурной сфере:
2.1.коммунальные услуги (канализация и водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, энергораспределение);
2.2.производство электроэнергии и энергоснабжение;
2.3.водоснабжение и мелиорация;
2.4.услуги телекоммуникации и связи.
3.По сфере транспорта и логистики:
3.1.грузоперевозки воздушным, морским, железнодорожным и автомобильным транспортом;
3.2.услуги железных дорог, морского пароходства, портов и автомобильных дорог;
3.3.логистические услуги;
3.4.услуги общественного транспорта и такси.
4.Основные виды производства:
4.1.производство продукции оборонной промышленности;
4.2.производство нефтяного оборудования и установок;
4.3.производство продуктов питания и сырья для них, заготовка, поставка, хранение и оптовая продажа продуктов питания;
4.4.производство повседневных средств ухода и гигиены;
4.5.производство химической продукции;
4.6.производство и переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе деятельность фермерских хозяйств;
4.7.земледеление и сбор урожая;
4.8.добыча, переработка, хранение и продажа нефти и газа;
4.9.транспортировка нефти и газа по трубопроводам;
4.10.деятельность по металлургической промышленности;
4.11.производство и ремонт строительного и бытового оборудования;
4.12.услуги инженерии и проектирования;
4.13.строительство и ремонт зданий и сооружений гражданского и промышленного назначения, дорог;
4.14.производство фасовочной продукции;
4.15.производство каменной, металлической и деревянной продукции;
4.16.производство и ремонт мебели;
4.17.забой скота.
5.По розничной и оптовой продаже:
5.1.пункты продажи продовольственной продукции;
5.2.аптеки;
5.3.автозаправочные станции;
5.4.зоомагазины, в том числе пункты продажи корма для животных;
5.5.пункты продажи строительных материалов и бытовой галантереи.
6.По бытовым услугам:
6.1.сбор и утилизация бытовых отходов;
6.2.почтовые услуги;
6.3.химическая чистка;
6.4.уборка жилых зданий, за исключением квартир;
6.5.ремонт автомобилей;
6.6.пункты автомоек;
6.7.услуги перевода;
6.8.приюты для животных;
6.9.услуги дизайна.
7.Средства массовой информации.
8.По финансовым организациям:
8.1.банки и небанковские кредитные организации;
8.2.инвестиционные компании, фондовые биржи;
8.3.страховые организации;
8.4.организации, оказывающие услуги по платежам и клирингу.
9.По специальным видам услуг:
9.1.услуги доставки;
9.2.ремонт бытового оборудования;
9.3.услуги дезинфекции.
10.Адвокатская деятельность.