В Сиязане, Шабране, Хачмазе и Гусаре будут обеспечены работой около 700 местных жителей - Госагентство автодорог

Экономика 8 апреля 2020 12:41 (UTC+04:00)
В Сиязане, Шабране, Хачмазе и Гусаре будут обеспечены работой около 700 местных жителей - Госагентство автодорог

БАКУ /Trend/ - Госагентство автомобильных дорог объявляет прием на работу в рамках строительства трассы Баку-Губа-госграница России, а также автомобильной дороги Самур-Ширвановка-Ханоба, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство.

Прием объявлен для трудоустройства около 700 человек из числа местного населения, которые временно не работают в связи с введением особого карантинного режима.

К работам по строительству дорог будут привлечены только жители территорий, через которые проходят эти дороги – в Сиязане, Шабране, Хачмазе и Гусаре, которые на данный момент не работают, и зарегистрированы в Центре занятости как безработные.

Граждане могут обращаться к представителям ООО «Государственное агентство автомобильных дорог» и субподрядных организаций на территориях, где будет идти строительство части трассы Баку-Губа-госграница России – Зарат (Сиязань) - Гяндоб (Шабран) и дороги Самур-Ширвановка-Ханоба.

Отметим, что безработные граждане будут привлечены к строительным работам на основе договора на период строительства вышеназванных дорог.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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