В Азербайджане приступили к оказанию финансовой помощи пострадавшим от пандемии предпринимателям

БАКУ /Trend/ - С целью обеспечения исполнения утвержденного Кабинетом министров от 4 апреля "Плана мероприятий по реализации Распоряжения Президента Азербайджана от 19 марта 2020 года "О ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса (COVID-19) и вызванных ею резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджана, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства" начато оказание финансовой помощи предпринимателям, занятым в сферах экономики, пострадавших в результате коронавирусной пандемии.

Как сообщили в четверг Trend в пресс-службе министерства финансов, сегодня на основании предварительных заявок, представленных министерством экономики, Государственным казначейским агентством в целях сохранения рабочих мест и социальной стабильности для оплаты зарплат наемных работников, занятых в пострадавших от коронавирусной пандемии сферах, 698 налогоплательщикам было перечислено один миллион 728 тысяч манатов, также на банковские счета 533 частных (микро) предпринимателей, занятых в сферах, понесших убытки от пандемии коронавируса, было перечислено 637 тысяч манатов.

В соответствии с Планом мероприятий, и на основе заявок минэкономики выплата органами казначейства финансовой помощи субъектам предпринимательства продолжатся ежедневно. Заявки формируются на основании обращений предпринимателей, занятых в сферах, пострадавших от коронавирусной пандемии.

(Текст: Турал Гараджаев)