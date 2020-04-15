В Азербайджане приступили к посеву хлопка

БАКУ/Trend/ - В хлопководческих районах Азербайджана приступили к посеву хлопка.

Об этом сообщили в среду Trend в министерстве сельского хозяйства.

Согласно информации, министр сельского хозяйства Инам Керимов лично наблюдал за посевом семян хлопка на поле фермера Нураддина Мирзоева в селе Агаликенд Билясуварского района. Министр был проинформирован о том, что все работы по подготовке к посеву хлопка в хозяйстве были осуществлены вовремя.

Отмечено, что производители хлопка были полностью обеспечены необходимой техникой, семенами, удобрениями и химическими препаратами, техника приведена в готовность для начала посева семян.

Министр сообщил, что в этом году по республике прогнозируется посев хлопка на около 100 тысячах гектаров по 21 району.

«В полях уже начался посев. В связи с посевом хлопка заключены контракты со свыше 19 тысячами производителей хлопка, приняты меры по обеспечению фермеров семенами, минеральными удобрениями, пестицидами. По Билясуварскому району прогнозируется посев хлопка на 10 603 гектарах. Только в прошлом году билясуварские фермеры сдали в пункты приема около 30 тысяч тонн хлопка», - сказал Инам Керимов.

Министр также проинформировал фермеров о государственной поддержке хлопководству, новых правилах субсидирования, которые применяются с этого года. Он подчеркнул, что для сведения к минимуму воздействия пандемии коронавируса на сельское хозяйство по поручению главы государства принимаются соответствующие меры.

По его словам, на данном этапе вынужденные меры по изоляции и карантину, принятые в стране, не оказали значительного влияния на аграрную деятельность фермеров: "Данная деятельность в аграрном секторе строится в соответствии с требованиями особого режима карантина. Согласно соответствующему постановлению Кабинета министров, разрешена перевозка сельскохозяйственной и продовольственной продукции средне- и крупногабаритными грузовыми автомобилями из районов в столицу, а также в другие крупные города и районы страны. На основании справок, полученных фермерами в местных органах ИВ, они свободно могут привезти и продать свою продукцию в столице, крупных городах и районах. В то же время, продукция без каких-либо проблем экспортируется в зарубежные страны".

Он добавил, что Президент Ильхам Алиев 14 апреля подписал распоряжение о выделении средств для улучшения микрокредитования сельскохозяйственного производства в условиях пандемии коронавируса и в последующий период. Согласно документу, из Резервного фонда Президента Азербайджана Агентству по аграрному кредитованию и развитию выделены средства в размере 30 миллионов манатов.

«Глава государства всегда уделяет особое внимание аграрной сфере. Распоряжение Президента Азербайджана от 14 апреля - дополнительная поддержка для азербайджанских фермеров. Как известно, фермеры нуждаются в микрокредитах,

в частности, в период посева. В большинстве случаев, когда фермеры обращаются в банки для получения кредита, с них требуют в качестве залога квартиру в Баку. Распоряжение главы государства сделает кредиты для фермеров более доступными. То есть, документом предусматривается выдача кредитов без залога», - сказал Инам Керимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)