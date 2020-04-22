Фариз Ядигяров: Азербайджан первым в мире реализовал программу самозанятости на государственном уровне

БАКУ/Trend/ - Реализация программы самозанятости на государственном уровне впервые была осуществлена в Азербайджане, сказал в интервью Trend сотрудник компании EKVİTA consulting, экономист Фариз Ядигяров.

По его словам, в период пандемии власти Азербайджана предприняли все необходимые меры для минимизации ее влияния на социально-экономическое положение страны: «17 апреля Президент Ильхам Алиев провел заседание в формате видеосвязи с участием министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и министра экономики Микаила Джаббарова. Основными темами этой встречи стали пандемия, которая приобрела глобальный масштаб, возникшие в связи с ней проблемы, анализ мер, последовательно проводимых государством по их устранению, а также были обсуждены планируемые в связи с этим на будущее мероприятия. Процессы, происходящие на мировом нефтяном рынке, снижающаяся с начала года динамика экономический активности по причине пандемии, побуждают правительство более гибкую социально-экономическую политику, актуальную в нынешних условиях».

Экономист подчеркнул, что Азербайджан как страна, основу экономики которой составляет экспорт нефти, стоит перед сложными вызовами: «Сейчас главный вопрос, стоящий перед государством - это оптимизация государственных расходов на фоне падения цен на нефть и соответственного уменьшения доходов страны, а также - соцподдержка безработных и работников сфер экономики, наиболее пострадавших в период пандемии и в результате введенного карантинного режима. Отрадно, что в этом направлении вовремя предпринимались и продолжают предприниматься соответствующие решения и программы как по оказанию целевой финансовой поддержки пострадавших сфер деятельности, так и по улучшению материального положения малообеспеченных и уязвимых групп населения».

Ядигяров отметил, что главным фактором успеха в сложившейся ситуации стала волевая позиция государства: «Оказание государством финансовой поддержки субъектам предпринимательства и малообеспеченным лицам само по себе положительное явление. Госорганы всячески выполняют перед обществом возложенные на них обязательства. Но и общество, а конкретно - субъекты, на которых распространяются данные программы поддержки, в свою очередь, должны правильно понимать суть этих мер, не допускать халатность в выполнении своих обязанностей и не злоупотреблять своими правами».

Эксперт особо подчеркнул значимость оказания государством финансовой поддержки экономике: «Мировая экономическая конъюнктура, в том числе, экономическая ситуация во многих странах в постпандемический период будет нелегкой. Поэтому будет полезно, если государство направит расходы и на реализацию программ инвестиционного характера, в том числе в сфере самозанятости. Прежде всего следует отметить, что главными целями программы самозанятости в Азербайджане считаются поэтапный переход от механизма адресной социальной помощи к социальной реабилитации, в том числе, улучшение социального положения малообеспеченных семей, то есть переход от зависимости от государственной помощи к самообеспечению в результате роста доходов и развития предпринимательства. В сравнении с альтернативными мерами социальной защиты программа самозанятости отличается важными преимуществами. Так, она одновременно позволит достичь нескольких макроэкономических и социальных целей - формирование семейного бюджета за счет устойчивых источников дохода, развитие микро- и малого предпринимательства, снижение уровня бедности, что даст мультипликационный эффект развития и многих других направлений. Перечисленные цели показывают насколько эта программа является важной для развития страны и насколько серьезно следует относиться к ее выполнению. Самым первым важным шагом в данном направлении стала реализация программы на государственном уровне по распоряжению Президента Ильхама Алиева «О дополнительных мерах в сфере обеспечения самозанятости населения» от 7 апреля 2016 года, на которую было выделено 6 миллионов манатов. Особо следует подчеркнуть, что реализация программы самозанятости на государственном уровне впервые в мире была осуществлена именно в Азербайджане».

Экономист также добавил, что государственная программа самозанятости, которая стала реализовываться в Азербайджане с 2016 года, обладает определенными элементами, отличающими ее от международной практики: «Так, впервые в мире в рамках программы самозанятости семья получает непосредственную финансовую помощь за счет государственных средств, а также обеспечивается производственным или другими активами в соответствии с бизнес-планом. Кроме того, реализуемая в Азербайджане программа охватывает всю территорию страны. Самое главное, что объем средств, выделяемых государством в этом направлении, растет из года в год».

По словам Ядигярова, говорить о весомой пользе от результатов реализации этих стратегических программ для социально-экономической стабильности в стране и минимализации влияния пандемии пока рано: «Безусловно, частично положительные результаты мы можем видеть уже сейчас, но еще раз отмечу, что это стратегический проект, рассчитанный на долгосрочную перспективу и необходимо ждать значимых результатов как минимум один год. Эффективность же программы зависит от ее правильного и объективного выполнения. В этом деле большая ответственность лежит как на соответствующих государственных органах как исполнителях, так и на субъектах, на которые этот пакет программ помощи рассчитан. Для эффективной реализации программы министерством труда и социальной защиты населения создана специальная комиссия по определению правил участия в программе, условий финансирования и механизмов мониторинга, а также утверждены «Требования организации самозанятости безработных и подыскивающих работу граждан».

Эксперт также подчеркнул, что опыт прошлых лет выявил, что в выполнении этих условий были определенные трудности: «Это связано с тем, что указанные требования были недостаточно обнародованы. Поэтому считаю, что в первую очередь необходимо повысить уровень информирования населения, проанализировать проблемы, которые возникли во время выполнения программы в прошлые годы, определить механизмы решения, подготовить и представить просветительские материалы с учетом территории, вида деятельности и других критериев, достигнуть максимальной прозрачности в реализации программы, тем самым повысив общественное доверие к ней. Кроме того, должен быть упрощен доступ к финансам участников программы, применено дифференциальное финансирование с учетом отличий регионов и сфер, определены стимулирующие механизмы для углубления здоровой конкуренции среди участников программы и повышения показателей успешности бизнес-деятельности. Эти факторы помимо повышения эффективности выполнения программы будут способствовать достижению положительных макропоказателей по различным направлениям экономической деятельности и социальной жизни страны в последующие годы».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Гюнель Зейналова)